约旦首次空袭伊斯兰国报复其飞行员被杀

哈通社阿斯塔纳2月6日电,据BBC报道,在伊斯兰国组织发放烧死被扣押的约旦飞行员卡萨斯贝中尉录像之后，约旦首次派出战机向伊斯兰国发动空袭。

参与空袭行动的约旦军机在完成任务返回基地的途中，还专门在卡萨斯贝故乡的上空飞过。



而与此同时，约旦国王阿卜杜勒二世正在那里与飞行员的家人会面。



此前，约旦国王已声言将把对伊斯兰国组织的行动升级。约旦是以美国为首的参与空袭伊斯兰国行动国家之一。



卡萨斯贝去年驾驶F-16型战机在叙利亚坠落后遭伊斯兰国武装分子活捉。



本周早些时候，伊斯兰国组织发放了一段视频，显示卡萨斯贝被困在一个笼子里并活活烧死。此事在约旦引起了强烈愤怒，也出现了要求约旦采取报复行动的呼声。



国王会晤被杀飞行员父亲



周四（5日），约旦国营电视台播放了神情肃穆的约旦国王在首都安曼以南卡拉克市附近的阿瓦村与卡萨斯贝的父亲见面的画面。



美联社报道说，当约旦战机飞过时，约旦国王向天空打手势。



而卡萨斯贝的父亲对前来悼念的人说，那些约旦战机刚刚轰炸伊斯兰国在叙利亚境内的首府拉卡回来。



不过，约旦官方并没有透露空袭的具体地点，该国一名保安官员只是对路透社表示，他们袭击了位于叙利亚境内的伊斯兰国目标。



此前，约旦已经处决了两名罪犯，其中包括伊斯兰国组织原本打算要交换的女自杀炸弹手里沙维。而约旦也曾经希望通过释放里沙维换取卡萨斯贝中尉的获释。



但现在据信伊斯兰国组织早在一个月前就烧死了卡萨斯贝。