外媒：莫迪对中印关系抱有信心

哈通社2月6日电，据中国日报网6日电，在美国总统奥巴马参加印度庆典一周后，印度外长斯瓦拉吉就与中国外长王毅、俄罗斯外长拉夫罗夫在北京共同举行了中俄印外长第十三次会晤，引发国际舆论密切关注。

《外交学者》杂志网站2月3日发表该杂志副主编Shannon Tiezzi的评论文章称，中俄印外长三边会晤显露三国间的协同作用。

全球（尤其美国和印度）的分析人士都还在纷纷议论奥巴马以主宾身份出席印度共和国日庆典一事。一种广为流传的说法是印度正在向美国倾斜，而在此之前的数十年里，印度都以不结盟政策与美国保持距离。不过，我们要记住，美印关系更加友好并不代表印度和其它区域大国的关系就会冷淡下来。 事实上，就在奥巴马参加印度庆典一周后，印度外长斯瓦拉吉就与中国外长王毅、俄罗斯外长拉夫罗夫在北京共同举行了中俄印外长第十三次会晤，会后发表的联合公报称，三国需要"加强在国际事务中的协调，增进务实合作。" 联合公报还强调了中俄印利益继续趋同的一些领域，对这一过程美国是不认可的。首先，三国都热切地希望国际秩序得到调整，从而让新兴国家获得更多话语权。作为现有国际体系的主导者，美国至今拒绝改革包括世行、国际货币基金组织等现有的国际机构。 印度还和中俄共同呼吁"建立开放、包容、不可分割和透明的地区安全与合作新架构"。去年中国在亚信峰会上提出该理念，许多分析人士认为，中国的这个提议和"亚洲人的亚洲"都是为了挖苦当前美国的同盟体系。 该公报还触及了许多中俄印三国持相同立场而美国持反对态度的具体问题，诸如如何解决叙利亚和乌克兰的危机，以及中国所支持的"互联网主权"等。斯瓦拉吉在会后表示："作为新兴的发展中国家，中俄印在许多国际和地区问题上持相似立场。"为协调这类事态的应对方案，三国宣布决定建立亚太事务磋商机制。 为回报印度的支持，中、俄欢迎印度更多地参与上海合作组织，这也是新德里长久以来的目标。更重要的是，该联合公报也包含了强烈谴责恐怖主义的部分。 莫迪总理将在今天5月访华。莫迪仍然对中印关系的未来抱有信心；他已经通过斯瓦拉吉外长向习近平表示，中印应该共同创造一个"亚洲世纪"。