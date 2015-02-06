加拿大医疗公司拟投资南哈州医疗机构

哈通社阿斯塔纳2月6日电，加拿大InterHealth Canada公司董事会成员艾马德•埃尔苏克尔与国家医疗保障发展中心负责人会面后表示，公司准备与南哈州合作兴建诊所和医院。

据加拿大方面的调查，南哈州对医疗卫生服务的需求量很大。与加拿大方面的合作将基于与公立医院的合作为框架，目前双方正在就几家医院的管理权问题进行商讨，具体的合作时间和投资总额还没有商定。

国家医疗保障发展中心项目投资部主任奥尔加斯•萨科诺夫表示，在医院管理权交付合作方之前，中心还将会同地方部门研究当地医院和诊所的具体情况。据目前预测，具体合作方案将在一年后正式公布。管理权交付合作方之后，医院仍然与从前一样施行免费医疗保障，加拿大方面会改善医院和诊所的医疗条件，提供更加高端的医疗服务，外籍管理人员还将为医院医务人员教授先进医疗技术和管理经验，大大提高医疗服务质量。

InterHealth Canada是全球领先的医疗机构，专门从事医疗保健设施的开发、使用和管理。公司的核心业务是向新兴经济体出口加拿大的医疗保健服务和管理经验。（编译：苏航 审校：流沙）