中国新疆青河文物局：牧民捡到狗头金不是文物 是矿产

哈通社阿斯塔纳2月6日电，据中国法制晚报消息，今天下午，新疆阿勒泰地区青河县文物局就"牧民捡到狗头金"一事回应记者称，"我们看了，所捡物和文物不搭接，基本上可以确定不属于文物，只能说它是一种矿产品。"该工作人员还表示，所捡物属于比较重要和稀奇罕见的矿产品，比较贵重，是不是金子需要矿产部门进一步确认。2015年1月30日，由一位哈萨克族牧民在中国新疆阿勒泰地区青河县境内捡到一块重7.85公斤的狗头金。据当地史志办工作人员称，这是迄今为止在新疆发现的最大一块狗头金。按照中国相关法律规定，所捡物品如果属于矿产或文物，则需要上缴国家。据介绍，青河县政府相关部门已介入调查。

早前报道： 中国新疆牧民捡到8公斤狗头金 律师：矿产归国家所有 一块重7.85公斤的狗头金，2015年1月30日，由一位哈萨克族牧民在新疆阿勒泰地区青河县境内发现。据当地史志办工作人员称，这是迄今为止在新疆发现的最大一块狗头金。 捡到的天然金块，所有权归谁？陕西秦港律师事务所律师史伟斌称，该牧民不仅不能自己保留捡到的金块，更不能拿到市场去买卖。 奇迹 地面上裸露着一块黄灿灿的东西 4日上午，记者电话联系到捡到狗头金的这位牧民，他家住青河县阿尕什敖包乡牧民定居新村，前些年一家人靠饲养牲畜为生，2014年他与朋友合伙探金，没想到意外收获了这块狗头金。 牧民激动地说，2015年1月30日19时左右，吃过晚饭后，他像往常一样在青河县境内一处矿区转悠，突然看到地面上裸露着一块黄灿灿的东西，"走近一看，我惊呆了，天啊，竟是一大块金块，我激动得都跳起来了。"随后，他赶紧打电话给家人，几个人一起将这块狗头金小心翼翼地带回了家。 因这块狗头金造型独特，又重达近8公斤，实属难得，此事在当地不胫而走，很多人纷纷慕名前来一睹这难得一见的狗头金的风采。这位牧民半开玩笑地说："我家每天都是门庭若市，有的人拿相机拍，有的人发微信朋友圈，有的人和这块金合影。" 金块长23厘米，形状近似大公鸡 青河县史志办工作人员告诉记者，2月3日下午，他们得知此事后赶到了这位牧民家，这块天然金块长23厘米，最宽处约18厘米，最厚处约8厘米。更为奇特的是，金块有如人工镂空艺术品一般，不同的角度能够看出不同的造型，像一只大脚印，还像一个人坐在山巅，也有人说看起来有点像大公鸡。 "我们查看发现，金块镂空处有一些砂石和泥土，土色难以掩盖住黄澄澄的金色。"青河县史志办工作人员说，据他们查阅资料研究表明，该金块应该是迄今为止在新疆发现的最大一块狗头金。 据了解，新疆阿勒泰曾因盛产黄金名扬天下，至今民间还流传有"阿勒泰七十二条沟，沟沟都有黄金"的说法，而"阿勒泰"在突厥语中本身就是"金子"的意思，曾有过大规模的采金历史。 什么是狗头金？ 狗头金是指天然产出的、颗粒极大、形态不规则块金。狗头金的质地并不纯净，它通常由自然金、石英和其他矿物集合体组成。有的形似狗头，称之为"狗头金"，有的形似马蹄，称之为"马蹄金"。但人们通常将这种天然块金称为狗头金。其产出相当稀少，其价值通常远超过同等重量的纯金，故被人们视为宝中之宝。 世界最大狗头金 重达285.77公斤 根据统计资料，迄今世界上已发现大于10公斤的狗头金约有8000～10000块。数量最多的在澳大利亚，占狗头金总量的80%。其中最大的一块狗头金就产于澳大利亚。这块名为霍尔特曼的狗头金重285.77公斤，含纯金92公斤，其含金率为32.2%。 1982年，中国黑龙江省呼玛县兴隆乡淘金工岳书臣，休息时无意中用镐刨了一下地，却碰到了一块重3.325公斤的狗头金。1987年，四川省白玉县孔隆沟，有一个盛产黄金的山沟，先后找到重4.8公斤和6.136公斤的大金块。 捡到的天然金块需要上缴国家吗？ 连续几天来，众多亲朋好友都来到捡到7.85公斤特大金块的牧民家里，一睹这难得一见的奇物。有网友称这下牧民翻身了，一夜之间发财致富，可以把金块卖掉，改善改善生活。不过，也有网友担心金块会不会被国家收走？ 对此，重庆康渝律师事务所律师陈保艳认为，首先需要专家对金块进行鉴定，确定是否属于天然矿产或文物；如果属于矿产或文物，则需要上缴国家。陕西秦港律师事务所律师史伟斌称，该牧民不仅不能自己保留捡到的金块，更不能拿到市场去买卖。

"天然的黄金属于国家贵重物品，是矿产资源的一种，根据《矿产资源法》的规定，属于国家所有。" 史伟斌说，如果牧民自己占有的话将涉嫌犯侵占罪。《矿产资源法》规定，矿产资源属于国家所有，由国务院行使国家对矿产资源的所有权；地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变；禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏矿产资源。 史伟斌说，如果经鉴定，金块属于文物，则也需上缴国家，根据《文物保护法》的相关规定，发现的文物属于国家所有，任何单位或者个人不得侵占、哄抢、私分、藏匿。"牧民需要将金块交给当地政府，但国家需要给予对方适当的奖励和保管费用。" 史伟斌称。