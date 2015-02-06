联杯中国两连胜无缘出线 日本和哈萨克斯坦争冠

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据中国媒体6日消息，2015 BNP PARIBAS联合会杯亚大区I组比赛6日在广州奥林匹克网球中心继续进行，中国队迎战小组赛最后一个对手中华台北队，最终凭借王蔷和郑赛赛在女单比赛上的获胜，中国以2-1击败了对手，以2胜1负的成绩结束了小组赛的争夺。日本和哈萨克斯坦会师最后的决赛，将争夺一个晋级世界二组附加赛的席位。

首场女单比赛由王蔷对阵李亚轩，92年出生的王蔷目前排名NO.98，95年出生的李亚轩排名只有393位。首盘一上来，王蔷就展开咄咄逼人之势，顺利取得破发后，3比1领先于对手。接下来对手的两个发球局再度失守，王蔷愈战愈勇，以6比1先拔头筹。不过第二盘开局，李亚轩开始展开反扑，率先破掉了王蔷的发球局，2比1暂时领先。但实力明显更胜一筹的王蔷随后取得回破，保发后以3比2反超了比分。此时的李亚轩已经毫无招架之力，再度被破，逐渐稳住心态的王蔷成功保发，将比分带到了5比2的遥遥领先。最后两局波澜不惊，中国小花以6比3再下一盘，取得比赛胜利。

第二场女单则由郑赛赛迎战詹咏然。94年出生的郑赛赛目前排名NO.80，昨天刚度过自己21岁生日。詹咏然则是排名180位，前不久的澳网刚刚搭档郑洁夺得女双亚军。

首盘比赛，郑赛赛状态火热，一路领先，最终轻松地以6比2拿下。第二盘郑赛赛在3比5落后时，比赛出现了一个小插曲，中国小花在击球时将球拍打到了边裁身上，边裁不仅眼镜被打飞，眉骨上还出了血。在稍作治疗后，比赛重新开打。詹咏然没有受到太多影响，将领先优势保持到最后，以6比4成功扳回一盘。决胜盘比赛，擅于打三盘比赛的郑赛赛并没有出现波动，连破带保后取得了3比0的遥遥领先，不过此时詹咏然身体出现了问题，她申请了医疗暂停。回到场上后，郑赛赛拿下了自己的发球局，4比0继续领先，此时无法再坚持比赛的中华台北名将无奈选择了退赛，这样郑赛赛就帮助中国队提前收获了比赛胜利。

第三场的女双比赛已经无关紧要，中国队依旧由郑赛赛/王蔷出战，对阵詹皓晴/李亚轩。昨天打完两场比赛今天又要单双打双线出战，王蔷身体上有些吃不消，在2比1领先时，只能选择退赛，这样中华台北就不战而胜拿下了这一分。小组赛2胜1负的中国队并没能出线，以小组第二的成绩结束了循环赛的征程。

其他比赛中，日本继续高歌猛进，连续三场比赛都是以3比0获胜，以小组第一出线，她们将在决赛迎战哈萨克斯坦队。中国将与韩国争夺第三名。