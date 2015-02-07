纳扎尔巴耶夫：今年是具有共同历史命运的哈萨克斯坦人展现巨大向心力的一年

哈通社阿斯塔纳2月7日电，哈萨克斯坦总统、全国民族和睦大会主席纳扎尔巴耶夫在民族和睦大会年开启之际，祝贺全国人民和睦年快乐。

纳扎尔巴耶夫说，依据我的命令，哈萨克斯坦民族和睦年今天正式启动，设立民族和睦年的主要目的就是进一步巩固和加强国家的独立主权，弘扬民族团结，凝聚民族力量，维护诚信和社会友爱。

纳扎尔巴耶夫指出，20年前，即1995年3月1日，我签署了关于成立哈萨克斯坦民族和睦大会的总统令。现在民族和睦大会已成为代表哈萨克斯坦所有民族利益的重要机构。通过该大会，我们可以了解各民族的想法和意愿，大会成为承担维护国家稳定职能的一个重要部门，法律地位也得到了进一步巩固。 纳扎尔巴耶夫指出，2015年对哈萨克斯坦民众而言，具有重要的意义。我们将今年献给生命中最具有价值的独立、自由、团结及哈萨克斯坦人民的和平与和谐。哈萨克斯坦民族和睦大会成立已有20年的时光，在这20年间，大会已经成为一个真正的全国性、政策性、代表性机构，已成为解决社会和民族间事务的先锋。

纳扎尔巴耶夫说，庆祝民族和睦大会年是哈萨克斯坦民众生活中的一件大事，每一个公民必须明确自己肩上所担负的维护社会和平与和谐的责任。国家的发展要靠各民族团结友爱，只有各个民族同心同德、携手并肩，国家才能焕发出无比磅礴的伟大力量，步入世界30强的伟业才会展现出宽广灿烂的光明前景。（编译：林海）