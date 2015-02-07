法拉利限量版汽车巴黎拍出天价

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据网易新闻消息，一辆1961年生产的法拉利250GT SWB加利福尼亚蜘蛛汽车6日在巴黎以1630万欧元（约合1．15亿元人民币）的最终价格成交，创下该款车型在拍卖市场上的价格新纪录。

资料显示，这辆法拉利250GT SWB加利福尼亚蜘蛛汽车属于限量版，全球仅售出37辆，曾13次入选"全球100辆最贵汽车"榜单。这辆汽车最初的主人是法国著名演员热拉尔•布兰，"佐罗"阿兰•德隆也曾在一段时间里是该车主人。拍卖行为这辆 豪车给出的估价在950万欧元至1200万欧元间。 根据法国媒体的报道，法国艾德拍卖公司去年底在法国西部一农场发现了数十辆被"遗弃"的豪华汽车，其中不乏布加迪、托尔伯特•拉戈、玛莎拉蒂、法拉利、德拉哈耶、德拉奇等知名品牌的限量版"经典之作"。 经过调查，这批汽车的所有者是法国人罗歇•巴永。巴永曾经是一名成功的企业家，上世纪五六十年代，作为一名汽车爱好者，巴永买下不少豪华汽车，希望建立一所汽车博物馆，但后来由于生意失败，巴永不得不出售了他收藏的部分汽车，剩下的就一直被放置在他为建设汽车博物馆而购置的农场中。 艾德拍卖公司6日为这批豪车举行了专场拍卖会。尽管这些汽车被发现时的车况并不是很好，但是艾德拍卖公司并没有对它们加以修复，希望能够让更多人了解到这些汽车背后的故事。