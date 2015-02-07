中国将利用外汇储备支持高铁“走出去”

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据华尔街日报网7日报道，中国国家发展和改革委员会（简称：发改委）副主任王晓涛周五表示，中国将利用部分外汇储备促进高铁和电力设备出口，因为中国在这些行业存在竞争优势。

王晓涛表示，中国此前宣布投资400亿美元创设丝路基金，为"一带一路"沿线国家基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等与互联互通有关项目提供融资支持。这个丝路基金将由外汇储备出资，相关项目工作刚刚开局，很多都还在进行当中。

王晓涛表示，中国的外汇储备比较充足，为了更好地支持中国的产能装备走出去，中国将利用这个优势条件。

当被问及准备用多少外汇储备支持高铁和电力出口、准备用什么方式出口时，王晓涛表示，具体数量不太好估计，它是动态的。王晓涛还称，中国将支持企业在境外发行股票和债券募集资金。

长期以来中国一直将大部分外汇储备用于投资美国国债。国内批评人士称，中国政府过于依赖美债这种低收益投资，需要提高外汇投资收益，使外汇投资多元化。

对主要出口商提供支持似乎满足这项要求。

王晓涛周五在新闻发布会上表示，中国高铁有非常好的"走出去"前景。

中国在传统铁路技术领域已取得成功。王晓涛称，中国去年的铁路装备出口额为40亿美元，在全球市场占有10%的份额。

中国已宣布，国内的两大铁路机车制造商中国北车股份有限公司(China CNR Co., 601299.SH, 简称：中国北车)与中国南车股份有限公司(CSR Co., 601766.SH, 简称：中国南车)将合并组建大型集团，从而可以更好地与西门子公司(Siemens AG, SI)和庞巴迪(Bombardier Inc.)等国际巨头竞争。中国北车已赢得一份为波士顿提供地铁列车的重大合同。

中国还将把一家国内领先的核技术公司与国内最大发电商之一合并到一起，以整合迅速发展的核电产业。中国电力投资集团公司(China Power Investment Co.)正在实施与国家核电技术公司(State Nuclear Power Technology Co.)合并的重组计划。

不过，中国参与境外大型项目的过程并非一帆风顺。由于墨西哥政府暂停了37亿美元的高铁项目，一家中资铁路建设公司正寻求获得墨西哥政府的赔偿。

暂停建设的是从墨西哥城西北部至克雷塔罗市约130英里（合209公里）高速铁路，这令中国颇感遗憾。国家发改委已呼吁墨西哥政府保障中国企业的合法权益。周五王晓涛再次发出了这一呼吁。