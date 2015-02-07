网络疯传津巴布韦总统跌倒恶搞图片

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据英国每日邮报7日报道，津巴布韦总统穆加贝于当地时间2月4日出席非洲联盟首脑会议，然而在演讲完毕走下台时，穆加贝不慎跌倒。随后，网络上便出现了许多关于穆加贝跌倒的恶搞照片。照片中五花八门，不乏各种逗笑的主题。次日，津巴布韦政府试图出面否认穆加贝的跌掉事件。甚至有传闻，摄影者曾被勒令删除这些抓拍到穆加贝窘态的影象。

如今，网络上关于津巴布韦总统穆加贝跌倒的恶搞照片已数不胜数，网友们利用穆加贝跌掉的这一"颇具动感"的造型创造出各式各样的搞怪照片，比如与歌坛天后碧昂斯的MV"共舞"、滑板、冲浪等各种想象着实让人忍俊不禁。

次日，津巴布韦政府立即发出声明试图否认已经90岁的总统穆加贝曾经在机场跌倒，解释说总统只是"险些跌倒"。信息部长官Jonathan Moyo则从耶稣举例到布什总统，认为历史上也不乏有总统名人走路时不慎绊倒的，这不足为奇。纵使网络上已经疯传穆加贝跌倒的照片，他仍对外宣称迄今尚没有任何一张照片可以证明穆加贝总统真的跌倒了。Jonathan Moyo对Herald的媒体解释说，"事实上，我们总统只是在他从演讲台走下来时，不小心被地毯绊了一下。但是我们的总统迅速反应过来，并没有真的跌倒。我在重申一次，穆加贝总统只是绊倒了一下。"

在Harare国际机场内，穆加贝从演讲台走下时不慎跌倒。他在埃塞尔比亚的支持者都聚集在一起高声欢呼着迎接穆加贝的来到。在此次非洲联盟首脑会议中，穆加贝也被选为54个非洲国家的代表主席。他在此次会议演讲中宣称，没有"非洲国家"对津巴布韦在此次会议中的地位表示出任何质疑。

当穆加贝从飞机上下来时，埃塞尔比亚中穆加贝的支持者纷纷举起横幅高声欢迎着于今年2月21日才刚刚庆祝完自己91岁高龄的生日穆加贝的到来。当然有人支持，势必也有人反对。津巴布韦的人权组织曾指责，穆加贝在选举过程中曾利用暴力手段进行拉票。国家也曾由于穆加贝的治理陷入了恶性通话膨胀，直到2009年穆加贝放弃了对美元的抵制这一现象才有所好转。然而，穆加贝以及他的妻子Grace，依旧是欧盟的黑名单之一。 津巴布韦总统穆加贝在Harare机场跌倒的照片瞬时间成为了网络上讨论的热题。 有网友将穆加贝放进了碧昂斯的MV，仿佛穆加贝正与之"共舞" 讽刺的是可以看出穆加贝正和津巴布韦的警官们一同奔跑 由于考虑到河马是世界上最为危险的动物之一，穆加贝撒开了腿使命"奔跑" 图中穆加贝正在英姿飒爽的冲浪，并试图将手往滑板上摸 论人类的进化史：从古猿到智人再到...穆加贝 有传闻，摄影者曾被勒令删除这些拍摄到穆加贝窘态的影像 穆加贝，91岁，当他在演讲结束走下演讲台时不慎跌倒 尽管网络上已经流传许多关于穆加贝跌倒的照片，但是津巴布韦政府仍旧否认总统穆加贝跌倒 在此次非洲联盟首脑会议中，穆加贝也被选为54个非洲国家的代表主席 还有网友将这位年长的总统与奥运会的运动员放在一起，让人咋地一看还真以为穆加贝要与运动员"策马奔腾"了