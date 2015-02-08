这里才是我的家（组图）

哈通社阿斯塔纳2月8日电，（记者叶尔波利•加纳特）人们都常用"天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能"来概括一个人成名前的艰辛路程。就是这样的困难，才可能磨砺一个人的性格，让他能够在芸芸众生中脱颖而出。成名固然是好，但不能唾手可得，所以成名必然要修成别人所不及的一切，才能最终成为佼佼者。

但这也不是定律，万事都有那么一些例外，有的人注定了从出生那一刻起就是名人。当他呱呱坠地的时候就已经集万千宠爱于一身，所有的目光都在聚焦在他的身上，以他的名字命名的建筑拔地而起，这是多么崇高的殊荣！也确实是有这样的人，并且他也生活在我们的身边。

哈萨克汗国创建者之一贾尼别克英雄带领我们先辈，在民族的历史长河中跋涉千里，最终回到了哈萨克人的故乡-阿尔泰大草原。世纪沧桑、岁月春秋，这一方土地养育了生生不息的哈萨克人。如今，200多万同胞生活在邻邦中国，又有20多万兄弟姐妹在蒙古国繁衍生息。

1988年，在蒙古国的巴哈努尔市发生了一件举国共庆的喜事。在那一年，蒙古国的人口达到了200万。对于一个人口稀少的国家，这是一件非常自豪的事情。而这第200万个公民也恰巧降临在一个普通的哈萨克家庭中。

这位父亲名叫奥拉尔别克•科别克依吾勒，他的妻子叫古丽莎拉•库湾拜克孜。按照当时产检的推算，这个新生命将成为全国第200万个公民，所以这一新闻迅速吸引了所有媒体和公众的眼球，大家一直期待这个孩子的降生。孩子出生了，全国的媒体纷纷报道了这一喜讯，国家也已经为这个孩子准备好了名字-"萨亚曼达赫"，哈萨克语解释是"长命百岁"。

孩子在1988年7月11日早晨9:45出生，这一天恰逢国家独立日，喜上加喜的好事让全国都热闹起来。当地政府以这个孩子的名字命名了当地的结婚登记处，到现在都还沿用着。国家给他们免费提供了三室一厅的大房子，母亲古丽莎拉还被授予金牌胸章，国家承担孩子18岁之前的所有费用，他们家还安装了当时只有重要人物才会有的电话座机，国家给了他们无微不至的关怀。

就这样，一个普通矿工家庭发生了翻天覆地的变化，孩子一天天的长大，当地政府也时刻关注着他的生活。但是哪一个哈萨克同胞会忘记自己真正的故土？怎会不憧憬故乡一切？1991年哈萨克斯坦独立后，奥拉尔别克一家决定移民哈萨克斯坦，并举家迁居在巴甫洛达尔州巴彦阿吾勒县，在那里工作生活了10年，父亲继续干着老行当，在当地的麦克别煤矿当矿工，2006年他们又搬到了阿克莫拉州的诺沃玛尔阔夫卡县。

我们的主人公萨亚曼达赫目前在首都阿斯塔纳工作生活。记者问他："如果你留在了那边（蒙古国），你的生活和各方面条件都会非常好啊"，他笑着说道："这里才是我的家"。 （编译：苏航 审校：流沙）