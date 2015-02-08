联合国将拟定新版全球应对气候变化协议

哈通社阿斯塔纳2月9日电，据国际在线消息，今年是全球应对气候变化的又一个重要节点。按照计划，一项新的应对气候变化的全球协议将在年底举行的巴黎气候变化大会上达成。从2月8日到13日，《联合国气候变化框架公约》德班平台工作组谈判在日内瓦举行，为今年5月前达成新协议谈判案文做准备。

2011年，在南非举行的德班气候变化会议决定，在《联合国气候变化框架公约》之下建立一个附属机构，名为"加强行动德班平台特设工作组"，简称"德班平台"，主要任务是达成一份应对气候变化的新协议，能够在今年底在巴黎举行的第21次缔约方会议上获得通过，并从2020年开始实施。根据进程，该机制必须于今年5月前提出谈判案文。这次在日内瓦举行的会议，是德班平台在该截止日期前的最后一次谈判。8日上午，在日内瓦万国宫举行了开幕会。《联合国气候变化框架公约》第20次缔约方大会主席、秘鲁环境部长比达尔•奥塔洛拉在开幕致辞中，形象地将草拟中的巴黎协议比作全球应对气候变化协议的"新版本"。他说："我现在用电脑语言做一个解释，目前我们处于德班平台2.8版本，要建立的新软件是巴黎20.15版本。我们如何能够向前迈进这一步；如何在实现目标的同时，在质和量上都得到提升；如何能在巴黎通过这份20.15版本，使其适用于所有用户，这就是今年我们所要应对的挑战。" 近几天来，德班平台各工作组已经开始在日内瓦进行接触或谈判，其中包括最不发达国家组、小岛屿发展中国家组、非洲组、77国集团与中国组等。在8日的开幕会上，南非、欧盟、澳大利亚分别代表其所在小组发言，阐述了各自对应对气候变化的主张。作为77国集团和中国组的代表，南非代表在发言中指出，该小组代表着世界85％的人口，包含了《公约》缔约方三分之二的成员，他们都深受气候变化的影响，同时认为应该从发展中国家以及发展中国家持续发展的角度来看待气候变化问题，使应对气候变化的努力不影响社会的发展。 "在此我们应该重温德班平台谈判的目标，这就是在《公约》框架之下加强多边行动，全面有效实施《公约》内容。任何重新定义、修改、谈判或解释《公约》原则和条款的企图，都将破坏已有的努力，削弱《公约》的效力，是不能接受的，其结果只能是将问题复杂化，延误谈判进程。" 德班平台谈判的一个重要目标，就是将全球平均气温涨幅控制在2℃以下。因为根据专家分析，如果气温上升达到4℃，将对社会和经济造成灾难性影响，其后果是不可控的。去年12月在利马召开的联合国气候变化大会上，各国就巴黎协议最后文本的谈判已取得进展，确定了需要进一步谈判的案文草案的基本要素。本次日内瓦谈判，各方将遵循"利马草案"的结果，继续就相关议题进行更为具体的谈判。不过从去年利马会议结果看，各方还存在不少分歧。比达尔?奥塔洛拉呼吁各国增强紧迫感，推动谈判取得成果。 "本周，我们要拿出责任、雄心、效率以及折衷的精神共同开展工作，我们的共同任务就是在本周拿出协议的谈判案文。时间非常紧迫，每一天都应该有所进展，最终走向一个里程碑。" 根据议程安排，本月13日本次日内瓦会议结束当天，将会出台一份巴黎协议的案文草案并予以公布，《公约》秘书处将与各缔约方就此进一步磋商。