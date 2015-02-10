六名新疆哈萨克作家获得中国“阿克塞”文学奖

哈通社阿斯塔纳2月9日电，据天山网9日报道，中国新疆哈萨克作家阿依努尔•毛吾力提表示，在1月31日举行的中国首届"阿克塞"哈萨克族文学奖颁奖会上，新疆有6名作家获奖。

中国少数民族作家学会首届"阿克塞"哈萨克族文学奖颁奖会1月31日在北京举行。"阿克塞"哈萨克族文学奖由中国少数民族作家学会和甘肃省阿克塞哈萨克族自治县人民政府共同主办，中国《民族文学》杂志社协办，旨在奖掖中国哈萨克族作家创作的各类文学作品，推进哈萨克族文学发展。



中国"阿克塞"哈萨克族文学奖共设大奖、创作奖、翻译家、新锐奖等4个奖项，首届"阿克塞"哈萨克族文学奖共有9位作家的作品获奖。其中新疆作家叶尔兰•努尔得汗的诗集《幻想》获得"阿克塞"哈萨克族文学奖大奖，朱玛拜•比拉勒的中篇小说集《生存》、胡马尔别克•状汗的中篇小说《无眠的长夜》获得"阿克塞"哈萨克族文学奖创作奖，卡克西•海尔江翻译的《透明的红萝卜》、阿依努尔•毛吾力提翻译的《唐加勒克诗歌集》获得"阿克塞"哈萨克族文学奖翻译奖，哈志别克•艾达尔汗的组诗《音色阳光》获得"阿克塞"哈萨克族文学奖新锐奖。











