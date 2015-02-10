哈油气总裁表示公司不会裁员减薪

哈通社阿斯塔纳2月10日电，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（哈油气公司）总裁萨瓦特•孟巴耶夫9日在国家新闻发布中心举行的记者招待会上表示，当前国家经济发展放缓、全球原油价格低迷，但公司不会裁员减薪。

孟巴耶夫表示，因"萨姆鲁克-卡泽纳"基金转型方案的实施，哈油气公司将推动企业架构优化升级，并落实转型计划。公司员工工资不会被裁减，但也不会被上调。

孟巴耶夫称，全球原油价格的低迷给公司带来了一定的困难。哈油气已以50美元/桶的原油价格重新审定了公司财政预算，因此企业众多项目和规划将被改变。

将出售部分驻外企业

孟巴耶夫表示，哈油气公司将出售部分驻外企业。其中包括隶属于哈油气子公司"哈油气国际"（KMG International）在罗马尼亚化工和服务领域的少数资产。这些企业将在私有化计划框架下被出售。此外，驻乌克兰的公司部分下属企业也将被出售。

孟巴耶夫表示，隶属于"哈油气国际"的罗马尼亚Rompetrol石油公司的资产不会被出售。据悉，Rompetrol公司在罗马尼亚拥有规模较大的几家炼油厂和加油站网络。（编译：吴然 审校：林海）