我国建成的首家布料厂（图）

哈通社阿拉木图2月10日电，工业创新发展规划第一个五年计划已结束，工业创新发展规划作为国家经济发展的重要支撑，在这一期间发挥了增强我国经济实力，提高国民生活水准的重要作用。投入运行的众多项目为社会提供了成千上万个就业岗位。阿拉木图曙光布料厂就是其中的一家。

纳扎尔巴耶夫总统在工业创新发展2004年度和第一个五年计划工作总结表彰大会期间，还亲自出席了该厂远程投产仪式，并启动了控制系统。

为了进一步了解该厂目前的生产经营情况和未来规划，哈通社记者专程采访了曙光布料厂厂长道然•阿里穆别克夫。

记者：请您谈谈工厂目前的生产经营情况。

阿里穆别克夫：工厂于1999年投入运行，两个车间正在运行当中。一个是位于阿拉木图市的布料生产车间，另一个是位于奇穆肯特的制衣厂。工厂的主要任务是为军队和国家机关提供制式服装。阿拉木图布料厂于2014年投产，年产量100万平方米，奇穆肯特制衣厂年产量为30万套。

记者：国家对企业给予资金支持了吗？

阿里穆别克夫：工厂的发展得到国家的大力支持，依据国家"商业路线图2020"规划，工厂获得来自"发展"基金规模较大的资金支持，"发展"基金还承担了50%的银行利息。 记者：企业是否有创新技术？

阿里穆别克夫：制衣过程使用的都是现代高科技。布料生产厂规模位居哈萨克斯坦第一，中亚第二，目前正在为生产合成布料做准备，在人力资源管理方面我们采用的是日本的Kaizen法，Kaizen法可应用于所有运营流程，涉及从总经理到流水线工人的所有员工。该法为丰田汽车的发展曾立下汗马功劳，后来在欧美国家被广泛应用。

记者：贵厂在工业创新发展规划第二个五年计划期间有何打算？

阿里穆别克夫：合成布料生产即将全面展开，而且还计划增加品种，这将为社会提供100多个就业岗位，为了使生产计划达到既定的目标，我们已向"发展"基金提出贷款申请。

记者：目前全厂共有多少员工？

阿里穆别克夫：共有195名员工，其中170名是妇女。（编译：林海）