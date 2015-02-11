打造中国中亚合作新平台

哈通社阿斯塔纳2月11日电，据中国媒体光明网9日报道，中亚五国是中国的近邻和重要的战略伙伴，近年来双方经济合作迈入全面深化的新阶段。作为中国"向西开放"的第一站，中亚国家在"丝绸之路经济带"的建设中，发挥着不可替代的作用。

上世纪90年代初，中国就提出要与中亚国家开展交通运输合作，复兴"丝绸之路"。近几年，随着国际铁路联运的开通，跨国公路项目的完成，绵延上千公里的油气管线的铺设以及航空、陆路口岸的建设，让古老的"丝绸之路"重新焕发出勃勃生机。 今天，中国与中亚国家共建"丝绸之路经济带"的内在动力越来越强劲：一是得益于双边经贸关系的不断深化；二是上海合作组织等多边机制的建立和发展，使双方互信不断加深，合作愿望越来越大；三是国际经济环境的复杂变化特别是金融危机的爆发，使中国和中亚国家意识到，只有加强区域合作才能有效抵御风险。 不同于传统的区域经济一体化方式，"丝绸之路经济带"通过基础设施建设与贸易、投资、运输便利化以及金融合作，促进各国经济的共同发展，增强彼此的依存度，逐步形成一个互惠开放的地缘经济体。这种中国和中亚各国都可以接受和参与的新型合作平台，充分尊重中亚国家的经济主权和自主选择经济合作伙伴的权利，强化其作为陆路贸易通道的枢纽地位，有助于实现地区内现有各种经贸合作关系的整合和提升，能够促进地区各国、各种跨国机制间的有效合作。 需要指出的是，"丝绸之路经济带"不是要新建一个区域经济组织，取代其他多边机制，而是要使多层次的合作更加顺畅，破除资金短缺和资源分布不平衡造成的发展瓶颈，对中国与中亚的双边经贸关系、对上海合作组织框架内的经济合作、对中亚国家恢复传统的经济联系，都具有直接的促进作用。 与此同时，中国和中亚国家通过建设"丝绸之路经济带"，倡导一种全新的合作理念，有助于改变地区乃至世界的经济格局，有助于通过合作维护区域内各国在经济领域内的相互安全及可持续安全，从而以经济合作带动政治、文化交流。 现阶段中国与中亚国家共建"丝绸之路经济带"的重点，首先是便利化建设，消除区域内的贸易、投资和过境运输的壁垒；其次是加大政策协调力度，提升各国彼此的认同程度，尝试制定共同的合作规则，加强区域内各国政策与制度上的沟通和衔接；再次是提高竞争能力，通过国际合作，改善内部投资环境，减少和降低生产成本，提高各国出口能力，真正实现优势互补。 当前，中国与中亚国家的经济和产业布局正处于调整转型的关键时期，"丝绸之路经济带"的建设，无疑可最大限度地拓展中国与中亚国家多领域、多层次的合作。 （作者单位：中国社会科学院上合组织研究中心）