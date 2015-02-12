瑞士警方查获疑似达芬奇名画 已失踪数百年

哈通社阿斯塔纳2月12日电，据德国《图片报》报道，2014年10月，瑞士警方在图尔吉市（Turgi）一处私人银行的保险柜中查获了一幅油画，而它很可能是出自达芬奇之手的真迹，此前已经失踪数百年，价值无法估量。

报道称，这幅油画长61厘米，宽46.5厘米，是一位贵妇的肖像画，她身着黑红相间的华丽衣裳，并且头顶王冠。根据记载，如果此画确为达芬奇所绘，那么画中的女人应该是意大利文艺复兴时期的女侯爵德埃斯特，创作时间为公元1500年前后。 瑞士检查机关表示，发现油画的银行属于一个意大利家族，其成员长期居住在意大利南部和瑞士的德语区。2013年8月，这幅油画通过非法交易途径进入瑞士，当时的售价为9500万欧元（约合人民币6.71亿元）。不久之后，此画的价值迅速攀升至1.2亿欧元（约合人民币8.47亿元），更有媒体报道称其价值高达数亿欧元。 据悉，当时油画的买家已经对画作进行过鉴定，认为此画的创作时间应在公元1460-1650年之间，排除了现代仿品的可能，同时也与达芬奇（1452-1519）生活的年代重合。但此画是否就是达芬奇所绘，还有待进一步确定。瑞士官方消息称，目前此画被保存在一个"安全的地方。"