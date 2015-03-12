哈中两国将在江布尔州共建农业科技示范园

哈通社阿斯塔纳3月12日电（记者达米尔•拜马诺夫）哈萨克斯坦东干协会主席达乌罗夫在接受记者采访时表示，江布尔州与中国陕西省将共同建设国际农业科技示范园。

据介绍，由江布尔州政府官员、企业代表等12人组成的考察团在州长卡里姆•果科列科巴耶夫的率领下，于1月11-14日对中国陕西省进行了工作访问。期间，双方签署了关于加强在再生能源和农业领域合作的一系列协议。其中包括江布尔州政府与陕西省科技厅之间签署的国际农业科技示范园区合作框架协议。"这一农业园区将引进先进的农业生产技术，并开展新技术示范推广工作。江布尔州及全国的农业生产企业将从中受益匪浅，" 达乌罗夫说。

达乌罗夫表示，纳扎尔巴耶夫总统曾指出："我国是多民族国家，一些民族拥有历史祖国，这些民族在同历史祖国开展文化交往的同时，也加强了居住国与历史祖国间的经贸联系，他们积极开展招商引资工作，起到了为双边合作穿针引线的作用。"总统的话非常到位，对国民经济发展有积极的推动作用。作为在哈萨克斯坦的东干人，我们拥护纳扎尔巴耶夫总统的方针政策。

在谈及11日召开的政府扩大会议时，达乌罗夫说，会议开得及时，所提出的任务和未来规划符合实际。在当前复杂的经济形势下，应及时制定和采取应对措施。不只是政府各部官员，每一名地方官员也应全身心的投入到"光明大道"经济计划的落实工作中，同心协力、上下一心应对困难，为推动经济发展做出应有的贡献。（编译：吴然 审校：林海）