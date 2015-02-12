哈萨克斯坦造氮产品将出口印度、阿联酋、波斯湾国家

哈通社阿斯塔纳2月12日电，工业创新发展规划以创新驱动发展，为企业发展增添源源不断的活力。哈萨克斯坦氮公司就是通过该规划实现量的突破,获取规模效应的一家企业。

哈氮有限责任公司总经理肯艾斯•吾拉科夫对本社记者介绍说，哈氮有限责任公司在里海沿岸采矿冶金联合体化学综合体基础上改建，成立于2005年11月16日，是阿克套市的重要企业。也是是我国氨和硝酸铵产品唯一的生产企业。近几年通过生产更新项目企业购进大批先进的生产设备，所有的生产线都已安装现代化的设备，目前企业运行良好。总投资56.1亿坚戈的生产更新项目使氮和硝酸铵产量增长50%，劳动生产率提高50%，还进一步提升了产品的国际竞争力。一年来，公司除保障国内市场氮肥销售外还实现出口阿塞拜疆、土克曼斯坦、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、摩尔达维亚、波兰、爱沙尼亚、保加利亚、俄罗斯、乌克兰和吉尔吉斯斯坦等国，近几个月就完成5万多吨的出口任务。公司计划将萨尔氨年产量提升至20万吨，弱硝酸提升至27万吨、硝酸铵提升至33万吨。计划若顺利实施，企业员工可从目前的30人增加到40人。

吾拉科夫还说，随着国际运输通道的不断开通和阿克套国际港的建设，目前公司正在与阿塞拜疆有关方面就公司产品出口印度 阿联酋 波斯湾国家一事进行磋商。通过提升产品的品质和质量，相信，哈氮产品一定会成为哈萨克斯坦造的标志性样板。（编译：林海）