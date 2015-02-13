马吉利斯议员：应制定为境外哈萨克同胞遭遇突发事件时提供入境便利的应急预案

哈通社阿斯塔纳2月13日电，（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）卫生和社会发展部今日向马吉利斯（议会下院）提交关乎在外哈萨克族同胞的法案——《关于对哈萨克斯坦有关法律条款就移民和就业保障问题进行修改补充》法案，也就是《移民和就业保障法修正案》。马吉利斯议员阿勒丹•斯迈伊洛夫在会上发言时指出，应制定相应的应急预案，以备身处国外的哈萨克同胞遭遇突发事件时使用。

斯迈伊洛夫议员说，当具有一定数量哈萨克人的国家遭受严重经济危机时，或发生自然灾害和民族间冲突时，在生存条件急剧下滑的情况下，当地哈萨克同胞很有可能大批流入我国。他们也别无选择。一旦发生上述情况，我们应当怎么办？以"你们还没取得归国哈侨待遇" 为由，将他们拒之门外？或者是制定系统性的应急方案，接纳他们？这都是我们应该解决的问题。

斯迈伊洛夫提议，应制定系统性的应急预案，为外籍哈萨克族同胞在遭遇突发事件时提供进入哈萨克斯坦的便利，并接纳他们。

卫生和社会发展部副部长达吾列特•阿尔甘德科夫表示，在法案的具体实行过程中将考虑这一提议。 据悉，新法案通过马吉利斯后将提交参议院（议会上院）审议，最后提交总统签署后生效。（编译：吴然 审校：林海）