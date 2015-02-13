阿尔甘德科夫：政府正在研究保障归国哈侨待遇和简化申请国籍的方案
卫生和社会发展部副部长达吾列特•阿尔甘德科夫在法案介绍会上表示，目前我国吸引外籍同胞工作存在着不足。第一，现行法规没有明确规定归国哈侨的定居地点，回归同胞们可以自主的选择定居地。但这也导致了归国哈侨定居工作无章可循，各地哈侨分布不均匀，影响同胞们适应环境和一体化。第二，2013年开始实施的现行法规取消了对归国哈侨所有的优待政策，从而导致了这几年来移民我国的哈侨数量锐减。第三，归国哈侨申请国籍难度大大增加，申请流程变得繁琐，申请要求变的严苛。比如，只有落户指定地区的哈侨还能享有归国哈侨待遇（оралман мәртебесі），这导致落户其他地区的同胞被当作"外国人"来看待，遭遇种种入籍困难。
阿尔甘德科夫表示，新的法案将推动解决以上问题。根据法案，所有归国哈侨将享受归国哈侨待遇，不再限制落户的地区；但移民哈萨克斯坦的同胞享受归国哈侨待遇的时间将从以前的7年缩短至1年；取消先办理长期居住证（ықтиярхат 绿卡）后才可获得归国哈侨待遇的政策，实行获得归国哈侨待遇后可办理长期居住证的办法；长期居住证办理手续将被简化，申请长期居住证不再要求存款金额，并且可持任何类型签证提交长期居住证申请；取消获得长期居住证4年后才可入籍的政策，实行1年内就可提交入籍申请的政策，并且提交入籍申请后3个月内将获得国籍。
阿尔甘德科夫指出，根据新法案，若归国哈侨落户政府指定的地区，将获得当地的配额补贴，针对归国哈侨的社会辅助政策也只适用于落户指定地区的人员。社会辅助政策将在"就业路线图-2020"规划框架下进行。社会辅助政策包括一次性的补贴金额和搬迁报销，还将对落户指定地区的家庭提供住房，对年轻家庭提供宿舍。当在住满5年后，住房可转入居住者名下。若在未满5年的情况下擅自迁移至其他地区，那接受社会辅助政策的人员应归还房屋，并归还所有补助费用。
阿尔甘德科夫称，新法案旨在完善我国移民和就业方面的法律法规，将有效地调节归国哈侨一体化问题，并为其提供更多的社会保障。法案还涉及到关于调节国内劳动力的流动、吸引外国劳动力，以及吸引有能力的外国青年的问题。
据悉，新法案通过马吉利斯后将提交参议院（议会上院）审议，最后提交总统签署后生效。（编译：吴然 审校：林海）