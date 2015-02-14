房祖名：我以后一定会做一个守法的人

哈通社阿斯塔纳2月14日电，据BBC报道，日前因为容留他人吸毒被判刑6个月的著名影星成龙的儿子房祖名，周六（14日）召开记者会向公众正式道歉。

由于这是房祖名在周五（13）日凌晨获释后首次见记者，因此在北京的记者会现场挤满了大批媒体记者。 房祖名对其吸毒行为道歉说，，"沒有理由，沒有任何借口，我做错了"，并且表示"我以后一定会做一个守法的人。" 他还说，自由真的很好，而且经过这次教训，以后会用努力和行为，重新一点一滴建立社会的信任，重新开始，也报答父母养育之恩。 成龙没有利用关系 房祖名还透露，他在看守所时，父母并没有来探望，而且其父亲成龙也没有用关系让他做些什么，而他和其他囚犯的待遇都是一样的。 不过，他曾在服刑期间，也曾收到父母的信，其中都是鼓励的话，没有责备，并称，父母要他犯错就认错承担，未来做好榜样。 房祖名在记者会上还表示，看到父亲成龙为自己的行为道歉，心里非常难受，而他身为成年人应该自己犯错自己承担。他还说，父亲成龙的工作很重要，不希望大家责怪他。 去年被判入狱半年 房祖名是在2014年8月14日晚被北京警方在其北京住所内查获了110克大麻，当时与房祖名一起吸食大麻被捕的还有台湾艺人柯震东。 9月17日，北京市东城区检察院以涉嫌容留他人吸毒罪，正式批准逮捕香港著名艺人成龙之子房祖名。 2014年12月22日，北京市东城区检察院以容留他人吸毒等罪對房祖名提起公诉，并在2015年1月9日判处房祖名容留他人吸毒罪名成立，有期徒刑6個月及罚款人民幣2000元。 在2月13日凌晨，房祖名刑满获得释放，离开北京东城区看守所。