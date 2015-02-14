英国私企将退役装甲运兵车运往乌克兰

哈通社阿斯塔纳2月14日电,据BBC报道,一家私营公司将英国军队使用过的萨克森装甲运兵车至乌克兰。

英国国防部证实，被送往乌克兰的装甲运兵车是军方不再使用的，且没有配备武器，不是致命装备发之前签署的。 一家乌克兰通讯社报道说，已经有20辆英国装甲运兵车被送至该国，还有55辆即将抵达。 英国国防部尚未证实这些数字。 乌克兰危机爆发近一年以来，该国东部地区有成千上万人死亡。 英国国防部一位女发言人表示，这些军车是通过专门回收陈旧装备的公司售出的，已经有一段时间了。 这位发言人说，这些军车送抵乌克兰并不意味着英国更多卷入这场危机。 "外交大臣已经阐明，乌克兰危机开始以来，我们（即英国）的政策就是向该国军队提供非致命装备"。 该发言人强调，这一点没有改变，英国并未向乌克兰提供致命装备。 "这些车辆是根据2013年签署的一份商业合同被一家私有公司提供的，这些军车向人员提供流动性保护，性质属于防御型，与战斗装甲车相去甚远。" 尽管法德俄乌四国本周达成一项即将于周六（2月14日）晚间生效的停火协议，乌克兰东部地区两天来仍然炮火迭起。