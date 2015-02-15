国际奥委会评估团高度评价阿拉木图申奥工作

哈通社阿拉木图2月15日电，国际奥委会评估团昨日对阿拉木图申办2022年冬奥会工作进行了考察，评估团参观了"阿克布拉克"、"麦迪奥"、"圣布拉克"和"塔巴干"等体育场馆，以及"世界拳击爱好者俱乐部"分部。

"2017世界大冬会申办委员会"基金会主席伊利亚•奥拉扎科夫表示，评估团对我国的申奥工作表示满意。奥拉扎科夫表示，我们就阿拉木图申奥理念、可持续发展、遗产等主题作了系统性的陈述，并对评估团提出的所有问题做了具体的答复。评估团表示，若阿拉木图能够申奥成功，希望赛事结束后相关的场馆能够得到充分的利用。

据他透露，评估团对生态环保非常重视。按照我国《哈萨克斯坦-2050》发展战略中对生态环保的要求，我们在申奥时将生态建设和环保问题放到首要位置。比如我们提出了使用清洁能源，同时阿拉木图市的40%的公交车辆被改造成天然气动力。阿拉木图的生态不会成为申奥的绊脚石，相反还会成为我们的优势。 阿拉木图奥申委副主席安德烈•克柳科夫表示，从评估团的考察中不难看出，他们对阿拉木图的各项准备工作感到非常满意，阿拉木图也给他们留下了深刻的印象。同时评估团对阿拉木图奥申委提出了一些建议和意见。 美国、中国、法国、新西兰和加拿大的记者也参与到了此次考察活动。 （编译：苏航 审校：林海）