俄媒：中国可能推进伊朗核问题协议签署进程

哈通社阿斯塔纳2月17日电，据环球网援引俄罗斯卫星网消息，中国可能推进伊朗核问题协议签署进程。伊朗总统哈桑•鲁哈尼在与正在当地出访的中国外交部部长王毅的会谈中对这一问题表现出十足的信心。

"就目前情况来看，若对方表现出足够的政治意愿，则可能在短期内就达成这一协议。"塔斯尼姆新闻社今日援引鲁哈尼的声明表示，中方的积极参与也将进一步缩短这一协议的签署期限。伊朗总统同时指出，伊朗和中国始终保持着高层次的合作，两国间的战略伙伴关系将得到进一步发展。 俄罗斯卫星网2月15日报道，原题：中国和伊朗外长在德黑兰讨论了伊朗核计划谈判进程及双边关系 据伊朗IRINN通讯社报道，伊朗外长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫与中国外长王毅今天讨论了伊朗与"六方"国际调停人关于伊朗核计划的谈判进程以及广泛的双边关系。 王毅在联合新闻发布会上表示，希望谈判各方对未来的伊朗核能源谈判"负责任"，并"不再要求第三次延长过渡协议的效力"。 在德黑兰进行的双边会谈中，中伊双方约定扩大在能源、工业投资、伊朗基础设施、旅游等领域内的合作。 中国是伊朗最大的贸易伙伴。据2014年的数据，中伊的外贸额为520亿美元，一年内增长35%。 法新社2月15日报道，原题：中国反对延长伊核谈判期限 王毅在与伊朗外长扎里夫共同会见记者时表示，美、俄、中、英、法、德六方参与的谈判是解决伊核问题的历史机遇。王毅表示，伊核谈判已取得积极进展，但在接近尾声时困难可能更多，难度可能更大。