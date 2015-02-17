阿塞拜疆拟放弃盯住美元

哈通社阿斯塔纳2月17日电，据英国金融时报网16日消息，阿塞拜疆央行行长在接受采访时称，该国正计划放弃盯住美元的汇率制度，因为油价暴跌让依赖能源的阿塞拜疆经济吃紧。

"对财政政策和货币政策进行某种修正很关键，"执掌阿塞拜疆央行20年的叶利马•鲁斯塔莫夫(Elman Rustamov)在接受采访时表示，"我们考虑到，我们应该转换到一种更灵活的汇率制度，我们要逐渐过渡到一种通胀目标制。"

对高度重视经济和政治稳定的阿塞拜疆来说，放弃盯住美元的计划是一项重大的政策转变，但油价自去年6月以来暴跌47%，动摇了该国的稳定。石油和天然气占该国出口的95%，占政府财政收入的70%。

10年来，阿塞拜疆日渐繁荣，这让该国一半的人口摆脱了贫困，还推动了首都巴库的一场建筑热潮。今年，阿塞拜疆将首次动用创立于1999年、目前总额为370亿美元的石油基金。

"2015年（对阿塞拜疆经济来说）是最关键的年份之一，"鲁斯塔莫夫表示，"关键目标是推动经济多样化，过渡到一种新的经济增长模式，并减少对自然资源的依赖度。"

他拒绝透露该国何时放弃盯住美元，但他强调，任何对本币的削弱都将是逐渐的，而不是突然的，表示央行会"考虑国民的利益"。