参议院审议关于少儿免受有害资讯侵害的法律草案

哈通社阿斯塔纳2月17日电，今日，参议院（议会上院）社会文化发展和科学委员会召开扩大会议，审议"关于保证少年儿童身心健康发展免受有害资讯侵害的法律草案"。该法案是由马吉利斯（议会下院）议员联名发起的。

法案旨在国际法框架内确保少年儿童免受有害资讯的侵害。包括我国已批准加入的联合国保护儿童权益公约，按照普遍公认原则和标准，确保少年儿童免受不法侵害。

参议员阿尔丹•斯迈尔介绍称，在当前少年儿童已成为弱势群体的背景下，该法案显得尤其重要。当今，少年儿童面临信息技术（互联网、手机及其他类型的通信及数字广播）的快速发展所带来的负面影响。广告产品、电子游戏和电脑、电影、视频和其他视听媒体信息、共享信息中的暴力、色情、鼓励反社会的内容往往对孩子的心理侵害很大。为了下一代的健康成长，必须有效解决好法律保障和立法监管方面存在差距的问题。 据悉，为了解决这些问题，法案中拟提出充分考虑少年儿童的生理特征，为不同年龄组的少儿的资讯产品内容作出特殊要求。例如，规定产品适合的年龄段，就如目前影视作品中划分-6和6，12，16及18岁各年龄段标志等做法。同时，确定每个年龄段资讯产品的类别和标准。 此外，法案中对少儿资讯产品的特殊法律要求也会得以体现。（编译：流沙）