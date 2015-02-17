日本动漫大师称不应用漫画讽刺其他文明引日舆论关注
宫崎周一接受东京广播系统（TBS）电台采访中说："我认为对待不同性质的文明，讽刺画把别人的崇拜者作对象是错误的，应停止比较好"。他还说"讽刺画首先该以本国的政治家为对象"。 宫崎的话不仅被多个日本主流传媒报道，而且在销量最大的报纸《读卖新闻》网的点击榜上高踞榜首。 转引的各大传媒虽都没有评论宫崎骏的言论，但在目前日本政府和社会主流舆论严厉谴责恐怖分子之际，宫崎的话可能提出了激发日本人思考的不同角度。 周二日本网上已有网民议论。网友Jyu说，"什么文明和文化都不该践踏，希望那些在伊势神宫里烧烤的外国人也理解这一点"。 网友Kaw说，"确实有人讨厌讽刺画，设身处地去替人想想很重要"。 而Record China网引述中国网民说，"这就是我想说的，如果有人讽刺孔子，中国人有什么反应能想象"。 但也有中国网民说，"非常喜欢宫崎骏，但理想主义救不了世界"。 厌恶恐吓手段 一月上旬法国《查理周刊》讽刺画引发了恐怖分子袭击后，日本首相安倍晋三与各主要国首脑一样，向法国致以慰问和哀悼之意外，发表了"绝对不容针对言论自由、报道自由的恐怖活动"的立场。 不过，直至1月下旬两名日本人质遭极端组织"伊斯兰国"杀害，才让以往对国际上的宗教文明冲突基本持着"隔岸观火"心态的日本国民真正感受到恐怖的威胁。 虽然安倍内阁最终没能通过与约旦合作援救两名日本人质，但大部分主流舆论始终支持安倍政权处理的过程。 《读卖新闻》在人质被杀后的2月6日、7日做的民意调查结果也说明，安倍政权支持率从一个月前的53%上升到58%，55%的被访者认为"安倍政权处理人质案件妥当"、63%的被访者支持安倍把增加人道援助中东国家作为针对"伊斯兰国"的政策。 BBC中文网记者这段时间在日本，不仅感受到身边几乎所有日本人都认为两名日本人质"应对自己的行为负责"，而且也轻易感受到日本人最不愿屈服这类要挟方式的意识。 民意支持反恐 人质事件令日本官民对反恐有了切身痛感，《产经新闻》、《读卖新闻》、《朝日新闻》等都发表社论呼吁政府加强多种角度保护海外国人，有的更称决不屈服。 上周末丹麦再发生恐怖分子袭击讽刺画家的案件后，安倍内阁官房长官菅义伟说，"他对这种攻击自由和多元价值的卑劣恐怖行为感到强烈愤慨，并表示坚决谴责"。《朝日新闻》发表社论警告不要让恐怖暴力在欧洲扩大。 基于国民的广泛支持和舆论趋势，日本在1月安倍访问中东时表明人道援助2亿美元的基础上，继1月中旬安倍政权表明750万美元援助中东国家反恐后，日本外相岸田文雄周二再宣称追加1550万美元援助中东和非洲加强国境管理和搜查能力等的安倍政权决定，预定在本周四美国召开的国际反恐会议上正式宣布。