日本动漫大师称不应用漫画讽刺其他文明引日舆论关注

哈通社阿斯塔纳2月17日电，据BBC报道，一向极其低调的日本动漫大师宫崎骏罕见公开表达他对最近一再发生的袭击讽刺画家的恐怖案的个人见解，周二（2月17日）不但令日本多个主流传媒转引报道和关注，部分传媒还引用了中国网民反应。

宫崎周一接受东京广播系统（TBS）电台采访中说："我认为对待不同性质的文明，讽刺画把别人的崇拜者作对象是错误的，应停止比较好"。他还说"讽刺画首先该以本国的政治家为对象"。 宫崎的话不仅被多个日本主流传媒报道，而且在销量最大的报纸《读卖新闻》网的点击榜上高踞榜首。 转引的各大传媒虽都没有评论宫崎骏的言论，但在目前日本政府和社会主流舆论严厉谴责恐怖分子之际，宫崎的话可能提出了激发日本人思考的不同角度。 周二日本网上已有网民议论。网友Jyu说，"什么文明和文化都不该践踏，希望那些在伊势神宫里烧烤的外国人也理解这一点"。 网友Kaw说，"确实有人讨厌讽刺画，设身处地去替人想想很重要"。 而Record China网引述中国网民说，"这就是我想说的，如果有人讽刺孔子，中国人有什么反应能想象"。 但也有中国网民说，"非常喜欢宫崎骏，但理想主义救不了世界"。 厌恶恐吓手段 一月上旬法国《查理周刊》讽刺画引发了恐怖分子袭击后，日本首相安倍晋三与各主要国首脑一样，向法国致以慰问和哀悼之意外，发表了"绝对不容针对言论自由、报道自由的恐怖活动"的立场。 不过，直至1月下旬两名日本人质遭极端组织"伊斯兰国"杀害，才让以往对国际上的宗教文明冲突基本持着"隔岸观火"心态的日本国民真正感受到恐怖的威胁。 虽然安倍内阁最终没能通过与约旦合作援救两名日本人质，但大部分主流舆论始终支持安倍政权处理的过程。 《读卖新闻》在人质被杀后的2月6日、7日做的民意调查结果也说明，安倍政权支持率从一个月前的53%上升到58%，55%的被访者认为"安倍政权处理人质案件妥当"、63%的被访者支持安倍把增加人道援助中东国家作为针对"伊斯兰国"的政策。 BBC中文网记者这段时间在日本，不仅感受到身边几乎所有日本人都认为两名日本人质"应对自己的行为负责"，而且也轻易感受到日本人最不愿屈服这类要挟方式的意识。 民意支持反恐 人质事件令日本官民对反恐有了切身痛感，《产经新闻》、《读卖新闻》、《朝日新闻》等都发表社论呼吁政府加强多种角度保护海外国人，有的更称决不屈服。 上周末丹麦再发生恐怖分子袭击讽刺画家的案件后，安倍内阁官房长官菅义伟说，"他对这种攻击自由和多元价值的卑劣恐怖行为感到强烈愤慨，并表示坚决谴责"。《朝日新闻》发表社论警告不要让恐怖暴力在欧洲扩大。 基于国民的广泛支持和舆论趋势，日本在1月安倍访问中东时表明人道援助2亿美元的基础上，继1月中旬安倍政权表明750万美元援助中东国家反恐后，日本外相岸田文雄周二再宣称追加1550万美元援助中东和非洲加强国境管理和搜查能力等的安倍政权决定，预定在本周四美国召开的国际反恐会议上正式宣布。