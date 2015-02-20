俄乌法德四国领袖谴责乌冲突方违反停火协议

哈通社阿斯塔纳2月20日电，据中新网报道，俄罗斯、乌克兰、法国和德国领袖于当地时间19日就乌克兰东部危机举行四方会谈，四国领袖在会谈中谴责违反停火协议的行为。

据报道，根据声明，四领袖呼吁执行本月12日在明斯克达成的停火协议，敦促冲全面停火、撤出重型武器和释放俘虏。 声明指出，俄乌法德四国领袖谴责乌克兰东部近几天发生的违反停火协议的行为。 与此同时，乌克兰政府军方面19日表示，乌克兰民间武装攻占了东部重镇杰巴利采沃后，政府军有超过90人被俘，82人失踪。

报道称，乌克兰东部民间武装对杰巴利采沃发动猛攻，迫使乌政府军19日不得不撤离。 乌克兰参谋本部发表声明称，政府军在撤离杰巴利采沃行动中，有13名官兵阵亡，另有157官兵受伤。 俄罗斯、德国、法国和乌克兰四国领导人本月12日在白俄罗斯首都明斯克就长期政治解决乌克兰危机的综合性措施及乌东部地区停火问题达成协议。协议内容包括自15日零时起在乌东部实施全面停火、冲突双方不迟于停火后第二天开始撤离重型武器。 目前，乌东部大部分地区的武装冲突基本停止，但局部地区冲突仍很严重，停火协议未能得到有效执行。