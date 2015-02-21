纳扎尔巴耶夫总统任命图尔甘库洛夫为新一届中央选举委员会主席

哈通社阿斯塔纳2月21日电，据总统府新闻局21日消息，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令任命库万德科•图尔甘库洛夫为新一届中央选举委员会主席。

库万德科•图尔甘库洛夫，男，1949年8月1日生，江布尔州阔科沃泽克乡人。1971年、2000年先后毕业于哈萨克工业大学技术经济学专业，海纳尔大学，法学学位。 大学毕业后，图尔甘库洛夫曾就职于巴彦阔尔地质勘察队，任定额技术员、高级技术经济师等职务； 1971年至1979年间，任中央地址科考队高级技术经济师、部门主管、副队长等职务； 1979年至1986年间，任卡普恰盖市党委指导员、党委主任； 1986年至1990年间，任南哈地址考察队联合会党委秘书； 1990年至1993年间，任总统办公厅国土开发部和哈萨克斯坦内阁顾问、高级顾问和总督察员； 1993年至1996年间，总统行政办公厅、党委机关副主席； 1996年1月起，任哈萨克斯坦共和国中央选举委员会副主席； 2007年1月起，任哈萨克斯坦共和国中央选举委员会主席。 2010年4月9日，纳扎尔巴耶夫总统签署关于中央选举委员会主席职务任期为5年的法令。