歌手玛合巴丽•伊莎别科娃：梦想不曾破灭

哈通社阿斯塔纳2月21日电，今天是我国著名流行歌手玛合巴丽•伊莎别科娃31岁的生日。

1984年2月21日，杰尔肯特市的一个普通家庭中迎来了新的生命，这个新生命的加入给家人带来了无限的喜悦。她是一个女生，也是家中的老小，备受宠爱，她就是红及全国的流行歌手玛合巴丽•伊莎别科娃。2002年，女孩考入了阿拜国家师范大学金融系，来到了阿拉木图市。2004年，当全国各地都在热议"Super Star"选秀的时候，妈妈不甘让女儿将自己的音乐梦想掩藏在心中，拉着她登上的选秀的舞台。虽然没能获得冠军，但是她也在大赛中碰见了自己的经纪人-叶力克•塔斯坦别科夫。2005年顺利出版了首张个人专辑《初吻》，同年也受邀参加了"新浪潮"音乐大赛，女孩初登舞台之秀也得到了好评，一举拿下了"最受观众喜爱"奖。也曾在阿拉木图市举办的年度颁奖礼上获得了"金人"奖。并和俄罗斯著名的纽莎、多米尼克•约克等名人合作。2009年，流行天后突然想要接触舞台剧，便只身前往俄罗斯戏剧艺术大学求学。 在她生日前夕，记者同玛合巴丽也进行了一次访谈。 -你是如何走上自己歌唱道路呢？ 当时我还是一名大学生，从来没有想过自己能够登上舞台，成为一名歌手。当时全国都在进行"Super Star"选秀海选阶段，我的母亲给我打电话说，巴特尔汗会是评委，他那么资深的歌手能出现，这个大赛一定高标准，所以快去参加。妈妈赶来阿拉木图，逮着我去了选秀现场。 -那你小时候有憧憬过当歌手么？ 这是一定的。我从小就在家乡的大大小小的场合演唱过，我的朋友、同学们都会告诉我，让我去报考艺术学院，去接受专业的教育。但是我总是觉得"是金子总会发亮"，只是时间问题，我有能力，不需要这样的课程辅导。

-那你喜欢我国的演艺界么？ 肯定的，这里有我很多的朋友和同道中人，他们在任何时候都给予了我很多的帮助，帮助我走出困难，这是非常难能可贵的。

-那你喜欢现在的工作么？ 我非常喜欢我现在的职业，这是不是普通的工作，而是能够激发我潜力、让我感到快乐的事情。我无法想象如果结婚了，我的丈夫让我相夫教子，不在接触我的音乐。我感觉我肯定会发疯，无法忍受，如果他能支持我的事业，那我也会为他付出自己的一切。 -圈子里，你会常和谁征询意见？ 我常和支持我、理解我的人接触，和他们征询建议，我喜欢他们给我加油鼓劲，告诉我"你能行"，这样助涨我的势气，让我勇敢的挑战困难。

-那你相信永恒么？ 我相信我的另一半早晚都会出现，我也知道我会活得很幸福，我也相信我能够同时挑起事业和家庭的重担，虽然我已经30多了，但是我却很积极地看待这个年纪，不会自暴自弃。因为，该来的一定会来。

-那你有想过放弃梦想的时候么？ 我不曾想过，我感觉梦想是不会破灭，不会消失的。我相信未来会更好，我会有更多更好的作品献给听众，我会未来这一切努力，所以我不会停下脚步。 （编译：苏航）