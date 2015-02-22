美国新防长首访阿富汗 称美军撤离计划或将更改

哈通社阿斯塔纳2月22日电，据中新社报道，美国新任防长阿什顿•卡特当地时间21日抵达阿富汗，与阿总统阿什拉夫•加尼举行会谈。他表示，驻阿美军撤离的时间表可能更改。

卡特本月17日宣誓就职美国第二十五任国防部长，此访阿富汗是他就职以来的首次出访。 卡特当天与加尼出席联合记者会时表示，他对美阿签署《双边安全协议》感到高兴。他说，这一进步使得美阿关系进入了一个新阶段。 他表示，美国总统奥巴马本周在与其举行会谈时提及阿富汗问题，并称将在未来加大对阿富汗的援助。此外，美军撤离阿富汗的时间表也可能做出调整。

来自美国防部的消息称，卡特还听取了美国中央司令部指挥官奥斯汀、驻阿国际安全援助部队指挥官坎贝尔的汇报，讨论驻阿美军在结束战斗任务后如何训练阿安全部队，如何应对来自塔利班武装安全威胁。 以北约为首的驻阿国际安全援助部队去年底结束在阿战斗任务，北约部队2014年后在阿富汗保留约12000名驻军，其中包括大约10800名美军人员。 按照美国此前的撤离计划，驻阿美军将于2015年年底降至约5500人，2016年年底减少至约1000人，仅负责美驻阿使馆的安全。 鉴于塔利班武装似有卷土重来之势，美军是否应按期撤离成为舆论关注的焦点。卡特近期曾表示，他本人倾向于推迟撤军。不过，此事尚只是奥巴马的"选项之一"，并未最终确定。