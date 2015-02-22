土耳其拘捕七名企图进入叙利亚中国公民

哈通社阿斯塔纳2月22日电，据BBC报道，土耳其军方发表的声明称，在南部哈塔伊省的一个边境哨卡抓获七个中国公民，他们当时试图非法越过土耳其边境进入叙利亚。

土耳其军方参谋本部发表的声明没有具体说明这七个中国公民的详细身份。 土耳其官方此前曾透露，来自91个国家的大约1万人被禁止入境土耳其，怀疑他们与伊斯兰国组织（IS）有关联。土耳其因此还遣返了来自74个国家的1085人。 据欧洲刑警组织1月公布的数字，大约1万名外国人参加了伊斯兰国组织(IS)。 今年1月，中国党媒《人民日报》曾刊登报道称，300多名中国人以马来西亚作为中转站，前往第三国，再进入叙利亚或者伊拉克参加伊斯兰国组织。 为应对在中国西南边境的偷渡活动，中国公安部成立了"429"专案组，旨在遏制"偷渡案件的高发势头"。 中国官方称，境外势力利用宗教极端思想蛊惑人心,煽动境内人员出境参加所谓的"圣战"，并指责"东突"分子潜入叙利亚或伊拉克参加伊斯兰国组织。 过去多年，中国方面一直有批评声音指责土耳其政府对在其国内活动的危害新疆安全的三股势力态度暧昧。 在此次土耳其宣布拘押七名中国公民之前，土耳其和中国当局曾密集磋商，反恐是中国方面的重点。 2014年11月，中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱作为主席习近平的特使前往土耳其，争取土耳其支持中国提出的"丝绸之路经济带"的同时，更希望土耳其与中国合作反恐。 土耳其方面向中国再次承诺，"绝不允许任何组织和个人在土领土从事反华分裂和损害中国利益的活动，愿与中方进一步加强合作，共同打击恐怖势力。" 2015年1月27日，孟建柱在北京会见了土耳其警察总局局长穆罕默德，再次希望双方在反恐和打击组织偷渡等方面的合作。