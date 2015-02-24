朝鲜担忧埃博拉禁外国人参加平壤马拉松

哈通社阿斯塔纳2月24日电，据BBC报道，来自一些旅行社的消息称，朝鲜禁止外国选手参加今年的平壤马拉松，原因是为防范埃博拉病毒传播。

平壤去年10月对外国观光客实行严格的入境限制，其中包括为期21天的隔离期。该国拒绝对非必须旅游的游客发放签证。 朝鲜乃至其附近地区并没有发生埃博拉病毒的感染病例。 平壤马拉松定于4月12日举行，是该国很受欢迎的活动。去年全程六英里的平壤马拉松首次允许外国选手参加，据估计，大约有200多名世界各地的选手参加。 韩联社引述一家位于北京的旅游公司"高丽行"的话表示，"我们非常遗憾地宣布今年外国参赛者无论是专业人士还是业余选手，都被禁止参加今年的平壤马拉松。" 这家旅行社在推特上表示，由于担心埃博拉病毒的传播而禁止外国人参赛。 "高丽行"负责人博纳尔表示，今年该旅行社已经接受了大约500人的报名。 到目前为止，还不清楚朝鲜当局为何如此担忧埃博拉传播到该国，但是有分析人士说，该国大部分民众都生活在贫穷线以下，其医疗系统很难应对埃博拉的爆发。 朝鲜官媒曾经指出，美国军方研制埃博拉病毒以作为生化武器。