英国少女投奔伊斯兰国 学校拒绝担责

哈通社阿斯塔纳2月24日电，据BBC报道，在位于伦敦东部的贝斯纳尔格林中学（Bethnal Green Academy）发生三名女学生投奔伊斯兰国事件之后，这所学校的校长出面否认学校应该承担责任。

这三名女生，15岁的沙米玛•贝居姆（Shamima Begum）和阿米拉•阿巴斯（Amira Abase）以及16岁的卡迪扎•苏丹娜（Kadiza Sultana），在上个星期二（2月17日）离开伦敦前往土耳其，据信正在试图进入叙利亚投奔伊斯兰极端组织伊斯兰国（IS）。 这三名少女从伦敦盖特威克机场搭乘土耳其航空公司航班飞往土耳其伊斯坦布尔，她们不仅需要携带护照，还需要进入土耳其的签证。 有消息显示，15岁的沙米玛•贝居姆在旅行时使用了她的17岁姐姐的护照。 还有消息显示，沙米玛•贝居姆在出发前通过社交网站"推特"给一位名叫阿克沙•马哈茂德（Aqsa Mahamood）的女子发了一个信息。 阿克沙•马哈茂德在2013年离开苏格兰城市格拉斯哥前往叙利亚，嫁给了一名伊斯兰国武装分子。 安全部门受到批评 据阿克沙•马哈茂德家人的代表律师说，阿克沙•马哈茂德的"推特"账户在她出走之后一直受到英国警方的监视。 在这种情况下，英国安全部门因为没有对沙米玛•贝居姆的出走采取行动而受到广泛批评。 星期一（2月23日），英格兰各学校在历时一周的短暂假期之后重新开学，贝斯纳尔格林中学校长基尔里（Mark Keary）就事件发表了谈话。 他说，警察已经向学校表明，没有证据显示这些女生在学校受到了极端化的引诱和煽动。 基尔里还说，贝斯纳尔格林中学的学生不能够使用学校的计算机进入社交网站"推特"或"脸书"。 他说，现在的当务之急是想办法让这三个女孩安全返回。