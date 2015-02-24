外媒：中国考虑合并大型国有石油公司

哈通社阿斯塔纳2月24日电，据华尔街日报网23日报道，中国正考虑在大型国有石油公司中间进行大规模的合并交易，寻求创建可与埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)等公司叫板的新的国家龙头企业，在油价处于低位之际提高效益。

据了解相关研究的官员称，在中国领导层的要求下，政府经济顾问们正在对各种可能的整合方案进行可行性研究。官员们称，一种方案可能将中国大型石油公司中国石油天然气集团公司(China National Petroleum Corp.)与其主要国内竞争对手中国石油化工集团公司(China Petrochemical Corp. 简称：中国石化集团)进行合并。其他方案则考虑将另外两家主要能源公司中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil Corp.)和中国中化集团公司(Sinochem Group)进行合并。

官员们称，至于就是否以及何时推进提议的各种合并方案做出决定，尚没有时间表。上述四家中国石油企业的发言人和负责监管大型国有企业的国有资产监督管理委员会的发言人不予置评或未回应记者提出的问题。

可能的合并交易将是政府支持下的最新国有企业整合活动，目前政府正试图使不断放缓的经济适应增长的新阶段。作为这一努力的一部分，国家主席习近平正试图改革主要国有企业，增强他们的全球竞争力。习近平担任国家主席已有两年多时间。

虽然政府已经采取了一些试验性措施允许更多私人和外国资本进入长期被国有企业占据的基建、能源、银行和其他领域，但习近平指出，国有企业仍是国家经济的重要支柱。他在去年8月份发表的讲话中称，政府必须确保国有企业的繁荣。熟悉领导层思路的官员和学者称，习近平认为，扩大国有企业规模、增强国有企业实力是中国重新在世界舞台上获得重要地位的关键。

合并还能够提高效益。目前中国经济越来越受到产能过剩问题的困扰，这一问题导致中国的制造商通过降价来彼此竞争。去年年底，政府宣布合并两家国有轨道车制造商的计划，目标是打造能够和德国西门子公司(Siemens AG)以及加拿大庞巴迪(Bombardier Inc.)相抗衡的公司。

在石油行业的每个发展阶段，中国石油集团、中国石化集团、中国海洋石油总公司和中化集团这四家石油公司一直都占据主导地位，在此前的很多年里，每家公司都拥有自己专长的地理及业务领域。举例来说，中国石油集团主要进行勘探和生产工作，中国石化集团的主要业务是炼油。过去15年，为了响应早些时候制定的旨在增加竞争的改革计划，这些公司开始涉足其他公司的领域，导致出现业务重叠，从勘探、炼油到运营加油站都出现了这种问题。

了解整合计划的其中一名官员称，这几家公司之争斗不断，导致出现很多浪费和低效的情况。

国际油价在不到一年时间内下跌了一半，使得这些问题变得更加突出，为改革增添了新的紧迫性。官员们表示，合并石油巨头并理顺其业务可有助减少冗余人员和项目造成的浪费。合并后的实体可以把注意力放在打造一个资金更充足的公司上，从而在国际市场上参与竞争。

低油价已经引发了全球范围有关新交易活动的传言。在去年进行的大型交易中，西班牙Repsol SA同意以83亿美元收购加拿大油气生产商塔里斯曼能源(Talisman Energy Inc., TLM.T)。

一位中国官员称，中国希望创建一个中国大品牌，更好地在国际市场上竞争。他说，中国希望拥有自己的埃克森美孚。

潜在的重组将为中国石油行业过去的一段动荡期划上句号。中国石油巨头尤其是中国石油集团在过去一段时间曾是反腐运动的焦点。多位行业高管因涉嫌腐败而落马，而审查力度加强也导致谨慎的高管们进行的新投资锐减。

一些分析师称，整合中国石油行业并创造出更大的国有企业这一决定最终可能会抑制国内竞争，并阻碍市场化改革。目前尚不清楚合并后之是否会进行改革，诸如降低导致独立油气生产商被边缘化的行业门槛。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强称，如果侧重国外市场，整合无疑会更好，因为整合后在国外更有竞争力，但如果就国内市场而言，最好有更多竞争，因为竞争会带来效率。

中国政府已经开始邀请民间资本进入石油行业。中国石化去年将其零售及营销子公司近30%的股权出售给了25名投资者，其中多数为中国人。但这些举措均不涉及将控股权出售给民营企业。

新加坡国立大学(National University of Singapore)中国能源管理专家安德鲁斯-斯皮德(Philip Andrews-Speed)称，更大的挑战在于中国政府是否会允许合并后的实体通过裁员或剥离资产的方式来改善业绩。他称，从这点可以检验这是老一套的国家资本主义，还是在真正谋求改善业绩。

中国石油天然气集团公司的上市子公司中国石油天然气股份有限公司(PetroChina Co.简称:中国石油股份)在全球拥有约55万名员工，相当于埃克森美孚(Exxon Mobil Co. ,XOM)的七倍还多。中国石油股份2013年的收入为3,610亿美元，相比之下，埃克森美孚的销售及其他收入合计逾4,200美元。

如今，所有的中国大型油企都因油价以及政府削减成本的要求而承受压力，专注于提升回报率。比如，中国海洋石油总公司的上市子公司中国海洋石油有限公司(CNOOC Ltd. 简称:中国海洋石油)说，因全球油价下跌，2015年该公司将把资本支出削减至多35%。中国石油股份和中国石化今年的支出预计也将下降。

中国石油天然气集团公司与中国石化集团联姻将产生全球最大的公司之一。合并后的实体至少在短期内将控制中国绝大多数的陆上油气生产，持有总资产规模或达数千亿美元。

如果是中国海洋石油总公司与中化集团合并，那么将获得更多炼油业务和更多收入来源，假以时日，这将有助于其防范石油市场的大幅波动。在分析师们看来，中国海洋石油总公司是最容易受到油气价格下降冲击的公司，原因之一就是，该公司在海外积极扩张，购入了包括加拿大油砂运营商Nexen Inc.在内的资产。上述总价151亿美元的交易于2013年完成，当时正处于油价高企时期。