住房建设储蓄银行贷款成为我国公民买房的主要手段之一

哈通社阿斯塔纳2月24日电，2014年，共有17645人获得哈萨克斯坦住房建设储蓄银行总额超过978亿坚戈的住房贷款，这占我国所有二级银行在2014年所发放住房贷款总额的33%。国内二级银行2014年共发放总额近2950亿坚戈的住房贷款。

截至2015年1月1日，我国二级银行住房贷款余额近9917亿坚戈，其中20.6%，即2038亿坚戈为住房建设储蓄银行住房贷款余额。

从上述两组数据中不难看出，住房建设储蓄银行在我国住房贷款市场占有举足轻重的地位，而且这一地位在不断得到巩固和加强。2014年，我国公民同该行共签署近17.9万份的住房建设储蓄合同，这较2013年增长68%。截至今年2月1日，银行存款余额达2520亿坚戈。

作为政府解决社会住房问题的举措之一，住房建设储蓄银行受到了民众一定的信赖，住房贷款的低利率也成为民众选择该行的主要理由之一。2014年，银行超额完成贷款发放目标，增发63%的贷款。与此同时，银行的住房建设工作也在有条不絮的进行。银行去年共交付总面积近43万平方米的7033套住房。（编译：吴然 审校：林海）