纳扎尔巴耶夫：伊斯兰文化首都的光荣称号为阿拉木图精神文明建设提供了动力

哈通社阿斯塔纳2月24日电，今日题为《阿拉木图-2015伊斯兰文化首都》的国际论坛在阿拉木图市召开。市长阿赫梅特江•叶西莫夫宣读了纳扎尔巴耶夫总统为本次论坛开幕发来的致辞。

致辞中说道，伊斯兰文化首都这一称号强调了历史的延续性，更为阿拉木图的精神文明建设提供了无限的动力。

文化和体育部副部长加雷姆•阿赫迈提亚罗夫表示，哈萨克斯坦-是个历史悠远的国家，今年对于我国意义非凡。今年我们将隆重庆祝哈萨克汗国建国550周年，哈萨克的历史和文化也是伊斯兰文化的一个组成部分，同时哈萨克斯坦也已成为许多重要的国际论坛举办之地。

著名作家沃勒贾斯•苏莱曼诺夫表示，曾有政治学家预言，21世纪初，伊斯兰世界同西方国家将会发生世纪大战，当时哈萨克斯坦就提议联合国教科文组织，将2013年至2022年定为"文化和睦国际十年"，该组织采纳了我们的意见。设立"文化和睦国际十年"的目的在于让下一代认识到为什么世界文化格局在日益分化，学者现在也在对这个问题进行研究。

在伊斯兰会议组织框架下，来自15个国家的100多名国际问题专家和社会学家将对世界一体化进程展开讨论，研究制定在伊斯兰世界环境中，国家间的相互团结和未来合作的相关计划。 （编译：苏航 审校：林海）