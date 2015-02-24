纳扎尔巴耶夫：要动用一切可利用的资源打击恐怖主义

哈通社阿斯塔纳2月24日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日主持召开国家安全工作会议。会议就国家安全战略方针、2014年各项任务完成情况、加强武装力量建设以及今年的工作要点等问题进行深入探讨。

总统助理兼安全会议秘书叶尔梅克巴耶夫就国家安全当前面临的形势和任务及应对措施等向会议作做出汇报。

纳扎尔巴耶夫指出，反恐是国家重要的安全战略，反恐部门要综合运用政治、经济、法律、外交等手段，充分调动一切力量和资源，严密防范和严厉惩治恐怖活动，查处取缔一切恐怖活动组织，最大限度预防、降低和消除恐怖主义的危害。同时一定要珍惜当前的民族和睦、社会稳定的良好局面。总统指出正确处理好劳资纠纷，不仅关系到社会的稳定，而且对于经济持续稳定发展具有十分重要的意义。各级政府一定要正确处理好因劳资矛盾引发的纠纷，真正做到法律效果和社会效果的统一，保障经济的发展和社会的稳定。

纳扎尔巴耶夫还指出，乌克兰东部局势的稳定至关重要，我们十分关注乌克兰形势的发展变化。哈萨克斯坦将一如既往地为和平化解危机提供支持。

会议还就保障军事、社会、舆论安全等方面的一些重要问题进行深入探讨。（编译：林海）