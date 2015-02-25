捷克总统会见纳扎尔巴耶夫总统特使

哈通社阿斯塔纳2月25日电，据外交部消息，捷克总统泽曼和众议院副主席菲利普今天上午分别会见纳扎尔巴耶夫总统特使、马吉利斯（议会下院）议员胡万尼西•苏尔丹诺夫。

苏尔丹诺夫转达了纳扎尔巴耶夫总统对泽曼总统的诚挚问候和良好祝愿，表示同捷克共和国发展长期稳定的友好合作关系是哈萨克斯坦政府坚定不移的方针，哈方愿与捷克政府共同努力，积极推进双方各领域友好交流与合作，推动两国合作关系持续深入发展。苏尔丹诺夫希望捷克支持哈萨克斯坦竞选联合国安理会2017-2018年非常任理事国，并向泽曼总统简要介绍了哈萨克斯坦社会经济发展情况和我国奉行的多元化外交政策。 泽曼总统请苏尔丹诺夫转达他对纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候。泽曼说，哈萨克斯坦是捷克的重要合作伙伴，捷克政府高度重视对哈关系，愿与哈方共同努力，积极推动捷哈合作关系取得更大发展。 苏尔丹诺夫在同众议院副主席菲利普会晤时讨论了泽曼总统去年11月访哈期间与纳扎尔巴耶夫总统签署的各项协议的进展情况，双方高度评价两国政府间的友好合作关系，表示愿进一步扩大两国各政党、社会友好团体之间的合作，相互交流治国理政经验，巩固两国关系发展的社会和民意基础。同时还就马吉利斯（议会下院）社会文化发展委员会代表团访问捷克共和国的时间及具体行程进行了讨论。 （编译：苏航 审校：林海）