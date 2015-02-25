中国中亚班列正式开通

哈通社阿斯塔纳2月25日电，据人民网消息，今天上午，首班中亚班列缓缓驶出中国中哈（连云港）物流基地铁路专用线。12天后，它将到达目的地——阿拉木图。

据中哈物流国际有限公司总经理刘斌介绍，班列开通后，每周将有两列列车从中哈物流基地出发，经中国霍尔果斯换轨前往阿拉木图。每列将有约50个车厢，运载约100个标箱的货物，主要包括来自中国华南、东南亚及日韩运往中亚的医疗用品、汽车配件、日用品和电子产品等。平均每周也将有两列列车由阿拉木图开回中国连云港，运输的货物主要包括铁合金、钾肥、小麦等。 刘斌表示，由于班列开通，再加上连云港地处港口的便利，货物可以先由船运至物流基地，再由班列通过大陆架直运中亚，运输和时间成本都将大大降低。此外，中哈双方的铁路部门还将为海内外客户提供通关、报检、代理等一条龙服务。 中国连云港港口集团董事长白力群表示，班列的开通，将有利于增强新亚欧大陆桥运输产品的竞争优势，巩固国际运输大通道的建设，完善综合运输体系的基础，更好地服务区域经济协同发展，尤其是提升中国与中亚及上合组织成员国之间的互联互通。 2014年，我国同中国在连云港建成启用物流基地铁路专线。而此次从中哈物流基地开出的班列，为哈中合作打开了一条运输时间短、经营成本低、市场竞争力强的贸易新通道，对于推动新丝绸之路沿线国家在产业、经济、物流等方面的深入融合交流具有积极推动作用。