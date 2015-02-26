外媒：中石化称“未听说过”与中石油合并传闻

哈通社阿斯塔纳2月26日电，据BBC中文网26日报道，中国多个媒体均引述中石化发言人对此前有关中国计划合并大型石油企业传闻的回应，指相关传闻在企业内部从未得到确认。

《华尔街日报》在中国农历新年前曾报道有关合并的计划；中新网能源频道则在25日称，曾经向中国石油化工股份有限公司（简称"中石化"）新闻发言人吕大鹏求证有关传闻，但对方表示未听说过有关消息。

"第一，我们内部从来没有听说过这个事，"中新网报道引述吕大鹏的回应说，"第二，我们的原则是对传言不做评价。"

他还补充说："因为是外媒传出来的，他们可能有自己的信息源，这个我们也不是很清楚。"

2月17日，《华尔街日报》曾报道，中国正在考虑将国有大型石油和天然气企业合并成更大型的国有机构，以在国际油价备受压力的形势下与埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）等国际企业竞争；报道称其中一个合并方案是将中石化与中石油合并，其他方案则包括将中国中化集团与中国海洋石油总公司（简称"中海油"）合并等。

《华尔街日报》指中国政府已经请经济顾问研究合并的可能性，而该报的消息源正是一名了解相关研究情况的人员，但该人员身份未公开。

消息传出后，报道中所提及的企业和机构均没有对此作出正面回应。《京华时报》、《信息时报》等中国国内媒体则分析称，有关合并难度很大，且可能加深国企垄断，与中国的国企改革政策目标不符。

自去年中以来，国际油价的大幅下跌令石油企业备受压力，而中国政府的调控则常常在中国企业的市场竞争中担当重要角色。

2014年12月，中国就曾宣布两家最大的铁路生产企业中国南车集团公司（"中国南车"）和中国北方机车车辆工业集团公司（"中国北车"）将会合并，以应对与德国西门子等大型国际企业的竞争。