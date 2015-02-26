美国华盛顿市宣布拥有和使用大麻合法

哈通社阿斯塔纳2月26日电，据BBC报道，当地时间周四午夜（格林威治时间凌晨5时）起，私下持有和吸食大麻将不再需要面临指控。

这个法律变动已经在华盛顿市长和美国国会之间造成了纷争。 此前，华盛顿州、阿拉斯加和科罗拉多等已经实行了大麻合法化；华盛顿加入后，使美国国内允许以消闲目的使用大麻的地方又多了一个。 新法例规定，这个城市的居民和到访者只要年满21岁或以上，都可以最多持有56克大麻叶，也可能在家中种植少量大麻植物。 不过，买卖或者在公共场所吸食大麻仍然属于违法。 法律通过 华盛顿市长穆丽尔•鲍泽在通过法例前曾收到美国国会议员警告，称推行该法例将违反美国法律。 去年11月，这项法令在一次表决以压倒性的优势通过，但使得当地官员和美国国会之间的关系变得紧张。 华盛顿哥伦比亚特区（Washington DC）作为一个联邦地区而不是州，大部分立法都需要国会通过。 美国国会两名成员曾于周二（2月24日）致信华盛顿市长穆丽尔•鲍泽（Muriel Bowser），警告强行推行这一法例将是有意违反美国法律。 国会成员表示，去年12月通过的国家预算案令大麻不能在华盛顿合法化；但鲍泽以及其他地方官员均认为，法例是在国会通过预算案之前就已表决通过，因此仍然有效。 无论如何，国会没有直接权力对鲍泽提出检控，但有权扣押华盛顿市的财政资金以向鲍泽施压。