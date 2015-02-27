哈萨克斯坦铁路公司总裁阿斯哈尔•马明一行考察中国河南省

哈通社阿斯塔纳2月27日电，据人民网消息，当地时间2月26日下午，哈萨克斯坦国家铁路股份公司总裁阿斯哈尔•马明一行考察了中国河南省郑州市，并会见了河南省省长谢伏瞻。

谢伏瞻向阿斯哈尔•马明一行来河南访问考察表示欢迎，对哈萨克斯坦国家铁路股份公司一直以来对郑欧班列开行的大力支持表示感谢，并简要介绍河南省情、郑州航空港经济综合实验区建设以及郑欧班列运行情况。他说，中哈两国是友好邻邦，2013年习近平总书记在访哈期间提出共建"丝绸之路经济带"的战略构想，为两国深化交通运输等领域合作提供了重要机遇。河南地处中国中部，历史悠久，文化灿烂，交通区位优势明显，是中华民族和华夏文明的重要发祥地，也是中国重要的经济大省、新兴工业大省和有影响的文化大省，在全国发展大局中具有举足轻重的地位。当前，河南正充分发挥自身优势，积极融入国家"一带一路"建设。郑欧班列开行一年多来，得到了包括哈铁在内的哈萨克斯坦有关方面的大力支持，在中欧班列运行中走在前列，也为河南省和哈萨克斯坦的区域经济发展注入了新的活力，为双方企业发展产生了巨大推动作用。希望双方进一步增强共识、深化合作，着力提高通关便利化，提升运输效率，积极组织境外货源，实现进出货物平衡，加大资源投入，在货场建设、线路网络覆盖、降低物流成本等方面加强沟通协作，将郑欧班列打造成两国合作的重要载体，为实现双方互利共赢、促进中哈两国发展繁荣、造福两地人民多做贡献。 阿斯哈尔•马明感谢谢伏瞻的会见，简要介绍了哈萨克斯坦国家铁路股份公司的运营情况。他说，中国河南具有优越的区位优势，郑州是欧亚大陆桥的重要枢纽，随着国际货运量的大幅增加，双方在交通运输方面的合作潜力巨大。我们愿意利用联系中亚、欧洲南部、波斯湾和高加索地区的便利优势，发挥在中哈贸易中的运输通道作用，与河南在更宽领域开展合作，对于未来双方合作的美好前景充满信心和期待。