阿尔曼•苏莱曼诺夫：世界就是舞台 为何不展现自我？

哈通社阿斯塔纳2月27日，阿尔曼•苏莱曼诺夫，在美留学研究生，就读于普林斯顿大学，是我国《博拉沙克》国际奖学金获得者。浓眉大眼，眼睛闪烁着光芒，这是阿尔曼给我们的第一感觉，沉着冷静的外表，似乎在思考着什么。这位品学兼优的高材生，日前接受了el.kz记者的采访，分享了自己的留美之路。

—你是怎么产生留学美国的想法？ 我可以很直接的告诉您， 我从来没有想过要出国留学，在我还在11年级时，我就在想确实该考虑大学了，所以我就一心准备报考坐落于阿斯塔纳市的莫斯科国立大学分校。当时我们学校有一名学生高考获得全市第一，随后被邀请去了教育部参加"博拉沙克"奖学金项目仪式，这时我才产生了要向"博拉沙克"递交材料的想法。 —专业是怎么选择的呢？ 我的专业是计算机科学。我还记得我第一次上网还是在15岁时候，算是非常晚了，我弟弟四岁就开始上网了。当我真正的接触和认识了互联网后，我不想再成为一个旁观者，我想参与到其中。然后我买了一本网页设计的书籍，并第一次成立了名为"共同求知"网站。我在网上开设了文学作品、一些关于物理化学的文献知识以及中小学课程系统。同时，我每周都会开设以"谁？哪里？什么时候？"为提问的问答平台。中学时期我就制作了4个网站，其中一个是辅导"博拉沙克"奖学金申请者的网站。这四个网站共有6000多项材料，月访问量就达到300000次。 —你参加了哪些俱乐部？在那里能感受到当地人的热情吗？ 我参加了如跆拳道、创业、日语、杂技等各种俱乐部， 还有一个香港学生开设的俱乐部。2010年8月，在阿斯塔纳举行了成龙和贾登•史密斯合拍的《功夫梦》电影展映，那时候我还在策划调研有关成龙的电影问题。我当时觉得时机到了，并建议阿斯塔纳电影院的经理帮助我完成这个想法。20个小时的奋战，我制作了一个视频及一套问卷，并在现场举行了有奖问答活动，参与者获得了电影票、照片等有意义的奖品。活动获观众的好评，他们还建议我去其他两个商场做这样的活动。有了这个成功经验以后，我便提议香港学生分会举办类似的竞赛，我们制定了相关的预算，并得到了学生会的批准。 按照场馆的安排，我只能在周五晚上举办，我很快制作了海报，打印了100多份，张贴到了学校的每一个角落，并租借了当天使用的音响、投影仪等各种设备。活动当天，我买来了20张80年代成龙经典影碟，还定了10份超大披萨，一切就绪，就等待着晚上8点的到来。 但是当晚只有20人参加了活动，大部分是我们香港学生分会的成员和他们的室友、邻居等人。我也想了想，周五大家都去派对狂欢了，怎么可能来我们这里？当时我明白了，做事情一定要符合市场规则。 —你觉得你现在学到的知识对我国有什么作用？你目前在从事什么？ 2013年我在纳扎尔巴耶夫大学开设了"艺术的源泉：从梦想到现实只要4周"的网络课程。我是想通过我自身教学，教育学生们更好的铺设自己的创业之路，我向学生们掩饰了自己是如何创立技术公司，切身讲述梦想落空时人的心态该如何调整，给同学们传授一些有意义的课程。课程很受欢迎，有200多名学生报名，我们计划的60个项目中，有5个至今还在运营。 每次在举行项目推介会的时候，我都会向到场的世界商业巨头们介绍哈萨克斯坦，邀请他们在哈萨克斯坦发展科技产业。让我印象最为深刻的是，在一次推介会上，我们见到了"升阳科斯拉创投创始人"维诺德•科斯拉、Ruby on Rails的创始人大卫•海纳梅尔•韩森、 Zappos总裁谢家华等人物。 2014年，在green apple的支持下，在国际IT大学基地我创建了为期13周的"程序师之路"课堂，学生主要是在校大学生、各大公司实习生等。我们比别的公司成功的点在于，各大公司直接来到我们课堂上选人，让学生们离梦想更近了一步。 —你有什么未来的打算呢？ 当下我主要是在忙于我自己的实验室工作，我们希望能够运用软件开发团队，建立属于哈萨克斯坦的app，我们去寻找一些很容易被忽视的闪光点，用这些成功的几率更高。我们目前推出了2个应用程序，一个是beingbeethoven，主要是教育男士们的穿衣礼节和日常习惯。通过安排小的计划，在很短的时间内达到目的。较长期的发展，我们可能会推出一个应用程序，包含了更多的信息量，有职业发展、语言能力、行为经济学等五花八门的知识。 我们在国际的很多领域都有杰出人物，像丹尼斯•谭、根纳季•戈洛夫金、铁木尔导演等，但是科技领域的佼佼者还没有出现，我的目标是鼓励哈萨克青年们去填补这块的空缺。 (编译：苏航)