欧盟官员称伊朗与六国核谈判正接近达成协议

哈通社阿斯塔纳2月27日电，据中新网消息，欧盟外交政策负责人莫盖里尼周四(26日)表示，在经过10余年的外交斡旋后，伊朗与六国的核谈判正接近达成协议。核谈判成功后，也许还有机会与伊朗签订可解决中东若干危机的区域性框架协议。

不过她说，达成协议或许可以改变伊朗与欧盟的关系。2012年欧盟就伊朗核问题对伊朗实施石油禁运和其他制裁后，双方的关系骤然遇冷。伊朗称其核计划纯粹出于民用目的。 莫盖里尼表示，从双边关系的角度看，达成协议或为欧盟和伊朗开辟一条外交关系正常化的道路。欧盟在少数几个国家的首都没有派驻外交使团，德黑兰便是其中之一。 过去几天，伊朗在日内瓦分别与美国、伊核问题六国及欧盟举行了新一轮双边和多边谈判。美国务院26日宣布，美国务卿克里下周还将前往瑞士与伊朗外长扎里夫继续举行会谈，以寻求核谈判取得新的进展。 美国民调机构盖洛普公司26日公布的一项调查结果显示，70%的伊朗人对伊朗与伊核问题六国(英国、法国、俄罗斯、美国、中国和德国)谈判达成最终协议表示乐观，这较2013年上升了12个百分点。 此外，伊朗人对政府继续发展核能力的支持度也在攀升。75%的伊朗人支持政府继续发展核能力，比2013年高出7个百分点。但对本国核计划的最终目的仍有分歧：支持政府发展核能力的人中，56%认为应该用于非军事用途，42%则希望用于军事用途。 虽然她不愿透露，若联合国推动核谈的努力失败欧盟将采取什么措施，但表示如果谈判确能促成某种形式的统一管治机构诞生，欧盟愿随时提供支持，包括可能对极端组织伊斯兰国(Islamic State)采取行动。