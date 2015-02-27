社会各界人士支持纳扎尔巴耶夫就总统选举做出的决定

哈通社阿斯塔纳2月27日电，据总统府新闻局消息，连日来，社会各界人士纷纷致信总统府表示支持纳扎尔巴耶夫总统25日作出的关于举行非例行总统选举的决定。

"苏联人民艺术家"、" 社会主义劳动英雄"奖项获得者毕毕古丽•托列根诺娃在信中写到："我为哈萨克斯坦20多年来发生的日新月异的变化而备受鼓舞，我国经济社会发展不断迈上新台阶，国际地位稳步提高，国际影响持续扩大，国家的独立得到进一步巩固。这些成就的取得与国家所实行的各项政策和总统的不懈努力密不可分，因此，我诚恳建议您参加竞选。"

舞蹈艺术界人士来信指出，国家在独立年代取得了举世瞩目的成就，其中艺术教育领域成果颇丰，培育出了一批优秀人才，您为此建立了不可磨灭的功绩，我们拥护您，真诚希望现行政策得到延续。"

阿拉木图市歌舞团全体演职人员在信中指出，目前世界经济形势仍然错综复杂，前景不容乐观，周边国家形势令人担忧，考虑到各种复杂的经济政治环境，建议总统以人民利益、社会和谐稳定的大局为重，积极参加竞选。

哈萨克斯坦民间医生联合会成员来信说，纳扎尔巴耶夫总统执政以来，为国民的身体健康开设了许多现代化的医疗机构，民众切实从中得到了实惠。在国际形势风云多变、世界经济前景不容乐观的情势下，纳扎尔巴耶夫就总统选举做出的决定非常正确，我们真诚希望纳扎尔巴耶夫再次担任总统，继续把幸运带给哈萨克斯坦人民。

许多来信认为， 20多年来，纳扎尔巴耶夫总统积累了大量丰富的国家治理经验，定能带领国家取得新的更大的胜利。他继续担任总统是时代的要求，更是全体哈萨克斯坦人民的心声。