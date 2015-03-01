中国环保部部长：鼓励柴静式关注环境

哈通社阿斯塔纳3月1日电，据BBC报道，中国新任环保部部长陈吉宁周日（3月1日）表示，他认真地看了前中央电视台著名主持人柴静的纪录片，并已经给她发短信感谢她唤起了公众对环境问题的重视。

陈吉宁还说，对柴静的报道，要用积极和善意的态度来鼓励这种行为。面对面的互动交流很重要，将认真采纳落实媒体意见。 柴静自费拍摄纪录片《穹顶之下》探讨雾霾问题，本周末立即成为中国社交媒体上最热门的讨论话题。 今年39岁的柴静在任职中央电视台期间曾担任《新闻调查》节目记者，参与有关非典（SARS，又译：萨斯）及矿难等真相调查，并因此被中国观众所熟知；2013年，她又出版了讲述其在央视十年历程的自传性作品《看见》，销量超过100万册，成为年度最畅销书籍。 女儿患病 不过，2014年初，柴静离开了央视，从此消失在公众视线内。 但日前，在中共党报《人民日报》发表了一篇对柴静的专访中，她透露过去一年来自费制作了一部纪录片《穹顶之下》，探究雾霾是什么，雾霾的起因和如何治理等三个问题。 柴静在专访中还承认，她有这个念头是因为刚出生的女儿被发现有肿瘤，因此决定自费100万人民币和朋友一起制作这部纪录片。 虽然有关纪录片拍摄后并没有在中国官方的电视台播出，而是以自媒体视频方式先在微信朋友圈中传播，但不到一天的时间就已经成为最热门的话题之一。据非正式统计数据显示，截至3月1日零点，该调查视频点击率已经突破3100万次。 反对声音 在柴静纪录片播放之后，在网上也出现了一些不同声音。 有人批评柴静出于私心拍摄纪录片，因此纪录片缺乏客观性。 科普作家方舟子在接受媒体采访时则表示，没有证据显示肿瘤与雾霾有关。 他还认为，吸烟的危害比雾霾严重得多，并希望有央视辞职主持人能自费百万调查中国吸烟危害和控烟不力。 还有个别专家认为，柴静的调查缺乏专业科学性，其中提出的一些数据也有问题。 支持意见 但与此同时，在中国媒体和社交平台上，有更多的声音肯定柴静的举动。 《南方都市报》旗下南都全娱乐发表的一篇评论文章指出，媒体没有什么资格去骂她（柴静）的这次雾霾调查。至少在与雾霾的抗争中，她比我们很多人表现都更出色。 著名网络名人"作业本"也在微博上留言说："不用管柴静国籍在哪，她懂不懂雾霾，也别在乎专业性技术性高低，也不用管她提没提出解决方法，纪录片的意义在于，触发全网关注，造成全民讨论，引来全国注视。这就是它的最大价值，完成了使命。我们有像今天这样严肃认真的重视过雾霾吗？从来没有。"