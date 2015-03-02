北京发现一处从东汉到辽金墓葬群

哈通社阿斯塔纳3月2日电，据新华社消息，位于中国北京西南部的大兴区发现一处从东汉到辽金时期的墓葬群，共129座古代墓葬。这批墓葬发掘规模大，墓葬时代跨度大，埋藏丰富，为近10年来北京地区考古所罕见。

这批古代墓葬是在当地土地一级开发的过程中被发现的，位置距离最近的地铁站不到2公里，原计划在上面建设住宅楼。目前已经完成调查勘探，正在进行考古发掘。这批墓葬包括东汉、北朝、唐、辽等不同时期，不同形制的墓葬。其中一些保存完好，不仅有完整的人类尸骸，还留有陶器、瓷器、漆器等陪葬物品。有的墓葬十分壮观，不仅能容纳三四个人，墙壁上还绘有人物、家具等精美壁画。 北京市文物研究所所长宋大川说，在旧城区保护范围之外发现古遗址、墓穴十分可贵，这么大规模和时代跨度的墓葬更是北京地区罕见，对于研究北京地区历史文化具有重要意义。 北京大兴地区历史悠久，自先秦建县以来约有2400余年，是中国最早的建制县之一。正是由于这个区域的"自古繁华"，才有了大量人口与墓葬群形成的可能。专家说，目前已经出土的陶器、漆器和墓志铭有的很有价值，填补了研究空白。 （编译：苏航）