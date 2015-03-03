俄专家：乌克兰危机给中国带来多年的机遇期

哈通社阿斯塔纳3月3日电，据俄罗斯卫星网1日报道，俄罗斯战略与技术分析中心专家卡申在为该网站撰写的特稿中指出，即使明斯克停火协议得到全面执行，乌克兰危机也会给东亚局势在军事政治上带来长期的不良后果。这些后果会对中国非常有利。中国将在加强自己对亚太地区影响力方面获得长达数年的机遇期。

卡申认为，乌克兰危机的目前走向是：第二个明斯克协议有可能将得到执行，至少其中一部分。但却很难履行协议中有关在乌克兰进行宪法改革以及与此有关的关闭乌俄边境的条款。不过，实现停火以及从前线撤走重武器，看上去很现实。然而，这也只能稍加缓和紧张局势。 他说，第二个明斯克协议是在杰巴里采沃战胜乌军的产物。协议的签署是被迫之举--无论是乌克兰还是它的西方盟友都对协议内容表示不满。俄罗斯与美国在东欧的矛盾尚存。也就是说，十有八九先前宣布的有关加强北约在东欧的军事存在以及向乌克兰提供军事援助的计划将得到实施和扩大。在欧元区国家遭受危机的条件下，通常主要由美国承担这些措施的实施。这里指的是，在东欧国家建立指挥中心网络；将北约快速反应力量的人数增加一倍以上；打着军演的借口美军将常驻东欧。

卡申表示，此外，美国加大对乌克兰的援助规模几乎难以避免。11月美国政府已经向基辅提供了1.18亿美元的军事援助。连同人道和经济援助一起，援助金额已升至3.2亿美元。还向乌克兰提供了约10亿美元的贷款担保。当美国人说可能向乌克兰提供军用飞行器时，重要的是应该清楚，供应此类武器只能是无偿的，因为乌克兰没有钱。 卡申强调，总之，美国和欧盟是想在乌克兰实施重建大国的庞大工程，就像他们在伊拉克所作的失败尝试。乌克兰和伊拉克的区别就在于，伊拉克能够依靠出口石油满足自己的资金需求，而乌克兰没有任何矿藏。即使冲突走向缓和，也不能阻止乌克兰变成一个世界上最重要的潜在热点。美国在全球的形象和影响基于他在确保欧洲安全上的特别角色。美国不能允许自己在该地区面对俄罗斯表现出软弱。同时美国预算支出增加的可能性仍很有限。加上中东地区紧张的再度升级--美国在同"伊斯兰国"的战争中越陷越深，东欧久存不去的危机将给美国总统奥巴马的"重返亚洲"战略能否成功实施画上一个问号。

卡申指出，美国把所有力量用于在军事上遏制俄罗斯以及对其进行外交孤立的同时，将难以同时扩大在东亚的军事存在。这样，中国就有可能自进入21世纪以来第二次获得多年的"战略喘息"--中国将能在此期间放心地加强军力、提升自己在国际政治中的地位。第一次"战略喘息"是在2001年的911事件和美国接下来在阿富汗和伊拉克的军事行动之后获得的。与"第一次喘息"期不同，中国不能、或许也不会只是简单地把"第二次喘息"用来提升自己的内部潜力。过去十年中国不仅在经济上，而且在军事技术领域都实现了"大跃进"。中国正处于这样一个机遇期的开始阶段，中国将获得改变自身角色、提高在地区和国际事务中影响力的最佳机遇期。但是这个机遇期未必会持续远多于十年的时间，应当最有效地利用它。