博世为阿拉木图购物和娱乐中心提供安防保障

哈通社阿斯塔纳3月3日电，据中国媒体消息，经由我国本地合作伙伴Varius科技和GSI的牵线搭桥，中国博世安防系统在阿拉木图多斯特克广场购物中心构建了一个全面综合的安防解决方案。多斯特克广场是一个非常重要的新发展项目，位于阿拉木图的知名商业区，占地面积12.5万平方米，其中有一栋极其宏伟的多功能建筑。

作为一个购物和娱乐中心，多斯特克广场拥有多家零售商店和餐馆，还有一家电影院、贸易中心和一个可以容纳1300辆汽车的停车场。两个联网的博世5000系列模块化火警面板为所有区域提供保护措施，其配备涵盖超过3000个火灾探测器。这些火警面板的模块化设计能够确保当前所有区域的最优覆盖，同时提供灵活性，以便衡量和适应未来不断变化的需求。 一旦发生警报，数字公共广播和语音疏散系统PRAESIDEO就会发布目标信息和疏散指令。该系统在40个区域安装了超过1,000个扩音器，音响效果卓越清晰，也可以用来播放背景音乐和公告。火灾报警系统和PRAESIDEO都通过IP协议连接到博世建筑集成系统(BIS)，该系统作为中央集成和管理平台，提供中央控制，同时监测所有子系统，从而令整个系统能够高效运转。 该管理系统还包含一个交互式设备图示地图，协助运营商精准定位所有警报源，并做出快速反应。所有事件和操作员的操作都会被完整记录，从而帮助中心管理部门分析操作员的工作质量。 博世（BOSCH）安防系统有限公司是一个充满创新精神的安防及通讯产品和解决方案的提供商，亦是中国与全球安防及通讯市场的重要一员。博世安防通讯系统的产品组合包括视频监控，会议系统，公共广播和语音疏散，防盗报警，火灾报警，智能家居与可视对讲，门禁系统，专业音响和重要通话系统。